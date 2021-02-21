Apple yine bir patent davasıyla karşı karşıya

Apple daha önce farklı patent davalarıyla gündeme gelmişti. En son logosunda armut yer alan Prepear’ın logosunun Apple’ın elma logosundan ilham aldığı ve çağrıştırdığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Apple VirnetX ile giriştiği 10 yıllık davadan ise haksız çıkmış ve yaklaşık 503 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Şimdi ise Maxell davası tekrar gündeme geldi.

Apple'a 12 ayrı patent sebebiyle dava açıldı

Elektronik üreticisi Maxell, Apple'a bir kez daha FaceTime ve iPhone, iPad ve diğer donanımların fotoğraf özellikleri aracılığıyla 12 patenti ihlal etmekle suçlayarak daha önceki davalarına ek olarak yeni bir dava daha açtı.

ABD'de bölge mahkemesine 19 Şubat'ta yapılan başvuruda, Maxell, Apple'ı patent ihlali yapmakla suçladı. Şirket daha önce de 2019 ve 2020 yıllarında da benzer sebeplerle Apple’a dava açmıştı. Apple, şirketin sahibi olduğu bazı patentleri kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu patentler arasında ise çoğunlukla kamera özellikleri ve ses/hoparlör apartları yer alıyor.