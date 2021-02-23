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    HaberlerTeknoloji Haberleri Apple'ın katlanabilir telefonu 'iPad mini' gibi olabilir mi?
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    23.02.2021 - 10:17 | | milliyet.com.tr

    Apple'ın katlanabilir telefonu 'iPad mini' gibi olabilir mi?

    Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonu için yeni detaylar ortaya çıkmaya davam ediyor. Yeni detaylara göre Apple telefonu için kalem desteği sunacak ve boyutlandırması da iPad mini gibi olacak.

    Apple'ın katlanabilir telefonu 'iPad mini' gibi olabilir mi?

    Katlanabilir ekranlı telefonlar trenine biraz geç binmeye hazırlanan Apple, her zaman olduğu gibi temkinli davranıyor. Bunun sebebi 'oldukça hassas' olan katlanabilir ekranlı telefonlarda kullanıcıların sorun yaşamaması. Bildiğininiz gibi üretilen ilk katlanabilir ekranlı telefonlarla alakalı pek sorun yaşanmıştı. 

    Katlanabilir ekranlı iPhone için daha beklememiz gerekiyor

    Farklı kaynaklardan ortaya çıkan yeni raporlara göre yeni katlanabilir ekranlı iPhone, 7.3 ila 7.6 inçlik ekran boyutlandırmasına sahip olabilir. MyDrivers tarafından yayımlanan raporda telefonun kapaklı olacağı belirtiliyor. 

    Telefonun 2022 yılında çıkması bekleniyordu ancak en son telefonun çıkış tarihi için 2023 yılı zikredildi. Yine de telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Apple tarafından resmi bir açıklama da henüz bilinmiyor. 

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