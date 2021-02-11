Apple'ın M1 işlemcili Mac'leri Intel'e göre daha mı güvenli?

Apple milyonlarca kişiye seslenen Mac serisi için işlemci güncellemesine gitmişti. M1 işlemcili iMac ve MacBook ile karşımıza çıkan Apple, daha hızlı, daha performanslı cihazları yaklaşık aynı fiyatlarda satışa sunmuştu. Yapılan bağımsız performans testlerinde dört kat daha hızlı olması ve batarya performansının daha yüksek olduğunu görmüştük. Peki bu Mac'leri daha güvenli hale getirdi mi?

M1 işlemciye sahip MacBook Air için yapılan inceleme testlerinde performans artışının oldukça iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Şaşırtıcı şekilde MacBook Pro için de benzer incelemeler yapılıyor. Buna ek olarak AppleInsider, bu Mac'leri güvenlik açısından değerlendiriyor. Biliyorsunuz iOS işletim sistemine sahip olan iPhone'lar güvenlik noktasında oldukça başarılı sonuçlar sunuyor. Genellikle virüs ve benzeri sorunlar yaşamayan iPhone kullanıcıları için M1 çipine sahip Mac'ler benzer bir tecrübe sunuluyor.

AppleInsider , güvenlik araştırmacıları Patrick Wardle ve Rick Mark ile M1'in güvenlik avantajları, bazı olası dezavantajları ve M1'i ARM tabanlı yongalar arasında benzersiz kılan özellikleri ele aldı. Öncelikle bu işlemciye sahip Mac’lerin avantajları arasında M1 donanımlı Mac'ler iPhone'a birkaç adım daha yaklaştığı aktarılıyor. Bir Mac güvenlik araştırmacısı ve ücretsiz Mac güvenlik araçları paketinin yaratıcısı olan Wardle'a göre bu güvenlik özellikleri birkaç kategoride ele alınıyor.

M1 çipinin avantajları ve dezavantajları

İlk kategori, uzaktan kontrol veya güvenlik açıklarına karşı korunmak oluyor. Apple’ın işlemcisi değiştiğinde ve ARM tabanlı olduğunda yukarıda saydığımız açıklara karşı avantaj elde edildi. Uzmanlar, Apple'ın işaretçi kimlik doğrulaması ile çalışmasının "Intel'in henüz eşleştiremediği" bir güvenlik sağladığını söylüyor.

Diğer kategori, hem işletim sistemi düzeyinde korumaları hem de bir aygıta fiziksel erişim gerektiren saldırılara karşı savunmaları içeriyor. Yeni işlemciyle birlikte Mac’ler artık T2’yi etkileyen checkm8 güvenlik açığına karşı da korunaklı hale geldi. Apple’ın güvenlik belgelerinde ise iki özellik vurgulanıyor: Sistem bütünlüğü ve veri koruma.

Sistem bütünlüğü, başlatma sırasında işletim sisteminin donanım düzeyinde doğrulanmasına izin veren bir yapıya sahip. Ayrıca, çalışırken macOS yetkilendirmelerini korumak için arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu, macOS'u kalıcı bir şekilde çökmeye karşı veya karmaşık kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaları sınırlar.

Ek olarak, M1 yongası, üçüncü taraf geliştiricilerin, sistem performansını etkilemeden kullanıcı verilerini korumak için dosya düzeyinde şifreleme kullanmalarına da olanak tanıyor. Başka bir deyişle kullanıcılar üçüncü taraf, gizlilik ve güvenlik için kullanıcı verilerini daha kolay şifreleyebilecek. Bu, geçmiş Mac cihazlarında bulunmayan bir özellik olarak gösteriliyor.

Mark, M1'in bir Güvenlik Araştırma Cihazına erişim olmadan bile iPhone'da güvenlik araştırmasını ilerletebileceğini söyledi . Bunun nedeni, Apple'ın çipte "imzasız kod çalıştırmak için bir çıkış kapısı" bırakmış olması.

Bu işlemciye sahip Mac’lerde bazı dezavantajlar da bulunuyor. Mark, Apple Silicon ile ilgili en büyük sorunun şu anda belge eksikliği olduğunu söylüyor. Örneğin, M1 Mac'lerde iBoot, Secure Enclave Processor gibi belirli Apple sistemleri ve işlemci uzantıları kamuya açık olarak belgelenmez. Bu sebeple Mac’in güvenlik bileşenlerinin harici doğrulamasının analiz edilmesi ve doğrulanmasının oldukça zor hale geliyor.

Ek olarak, M1, kötü amaçlı bir uygulama veya bir kötü amaçlı yazılım parçası indiren kullanıcılara uygulama onaylamayı atlamaya karşı koruma sağlamaz . Hiçbir şey saldırıya dayanıklı değildir, bu nedenle kullanıcıların yine de sağduyulu davranması gerekiyor.

M1'in güvenlik avantajları, Apple Silicon çipinin yalnızca küçük bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Güvenliğin ötesinde, M1, Apple bilgisayarlar için ileriye doğru bir sıçramayı temsil ediyor ve muhtemelen dizüstü ve masaüstü sektöründe ARM tabanlı işlemcilere daha büyük çaplı bir geçişi müjdeliyor. Örneğin Microsoft, kendi ARM tabanlı donanımı üzerinde çalışıyor ve bir diğer tarafta Huawei de dizüstü bilgisayarları için yeni bir yöntem geliştiriyor.