Apple’ın yeni telefonlarla şarj aleti vermemesi maliyeti düşürüyor ancak atık azaltmıyor

Apple, 13 Ekim’de düzenlediği etkinlikte iPhone 12’nin kutusundan yalnızca USB-C Lightning kablosunun çıkacağını duyurdu. Böylece her telefon için şarj aleti ve kulaklık üretmek adına artık daha fazla kaynak, paketleme ve küresel ısınmaya sebep olan karbon dioksit emisyonlarının azalacağını ilan etti. Elektronik atıkların azalmasına yönelik gibi görünen bu hareket çevre örgütlerinden alkış alsa da madalyonun diğer yüzünde başka sebepler olabilir.

Teknoloji analizcilerine göre 5G’ye geçiş, Apple’ın maliyet azaltmak için en büyük sebeplerinden biri olabilir. Apple’ın ilk kez olarak bütün yeni telefonları 5G’yi destekleyecek ve bu da gereken parçaların daha pahalı olması sebebiyle iPhone 12’nin üretim maliyetini iPhone 11’den daha fazla hale getiriyor.

Yeni iPhone 12’yi üretmek için kullanılacak radyo frekansı parçalarının maliyeti bile kendi başlarına diğer telefonlarından yüzde 30-35 oranında daha fazla olacak. Bu da firmanın telefonun diğer özelliklerinin maliyetini kısmak isteyeceği anlamına geliyor.

Kağıt üstünde maliyeti azaltıp kârı artıran ve çevre dostu bir hareket gibi görünen bu durum, dışarıdan bakınca iyi gibi görünüyor. Ancak Apple, yeni iPhone’u satın alacak herkesin elinde eski telefonlarından kalma kulaklıkları ve şarj cihazları olacağını varsayıyor.

Eski kulakları ve şarj aletleri bozuk olanları hiç hesaba katmadan, sadece ilk kez iPhone satın alacak kullanıcıların da Apple’dan kulaklık ve şarj aleti satın alacağını düşününce firmanın kârı artıyor ancak çevre kirliliğinin önlenmesi açısından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kabaca bir hesapla, eğer Apple iPhone 12’de 2018’deki satış rakımını yakalarsa, yani yaklaşık 217 milyon adet telefon satarsa ve bu kullanıcıların yalnızca yüzde 45’i aynı zamanda AirPods da satın alırsa, firma yaklaşık olarak 700 milyon dolar kâr edecek.