Arduino Nedir, Ne İşe Yarar? Arduino Özellikleri Nelerdir?

Arduino elektronik dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Bunu bilmeyen kişileri aydınlatmakta fayda var. Özellikle başta hobi elektroniği ile uğraşanlar için önemli olan bu sistem, daha pek çok amaç doğrultusunda da öne çıkabilmektedir. Gelin şimdi arduino nedir ve ne işe yarar ile beraber özelliklerinin ne olduğuna bakalım.

Arduino Nedir, Ne İşe Yarar?

İlk olarak arduino geliştirilebilir bir elektronik karttır. Açık kaynaklı bir kod olduğunu söylemek mümkündür. Processing/wiring dili uygulamasının yer aldığı içeriği geliştirmek suretiyle, bir tür fiziksel programlama ortamı olduğu söylenebilir. Belli bazı özellikleri ile beraber arduino fiziksel bir yapıdır.

- Üzerinde 1 adet mikro işlemci bulunur.

- En az 1 adet 5 volt regüle entegresi ile beraber, 16 MHz kristal asilatör yer alır.

Bu özellikleri ile beraber herhangi bir harici programa ihtiyaç duymadan programlama yapan sistemdir. Bu da özellikle elektroniği hobi dünyasına katmak isteyenler adına önemli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Elektronik bir kart olarak öne çıkan arduino, basit elektronik devrelerden robotik uygulamaya kadar pek çok amaç altında değerlendirilmektedir. Özellikle de sıfırdan farklı çalışmalar yaratma konusunda elektronik devre olarak değerlendirilmektedir. Bir yerde 2 ya da 3 boyutlu sıfırdan yaratılan tasarımlar gibi görmek mümkün. Sadece bu durumun elektronik bölümü olduğunu söylemek gerekir.

Arduino Özellikleri Nelerdir?

Arduino pek çok farklı özelliği ile öne çıkarken son dönemlerde değişik modeller üzerinden üretilmeye başlandı. Böylece sağladığı çeşitlilik ile beraber sıfırdan pek çok değişik elektronik yaratım elde edilebilmektedir. Giyilebilir elektronik kart olarak kullanma potansiyeli sağlamaktadır. Aynı zamanda görüntüyü işleyebilecek bir özelliğe sahiptir.

Nerede kullanmak istendiğine ve sağladığı performansa bağlı olarak bu konuda tercih yapma olanağı sunmaktadır. Değişik modeller üzerinden hem bilgisayar hem de farklı teknolojik yapılara uyumlu şekilde entegre edilebilmektedir. Böylece özellikle hobi olarak gündelik yaşam içerisinde keyifli şekilde kullanılabiliyor. Aynı zamanda zaman içerisinde profesyonel hale gelinerek pek çok değişik amaç doğrultusunda değerlendirmek mümkündür. Önemli olan model çeşitliliği üzerinde amaca uygun şekilde Arduino elektronik kart modelini seçmektir.