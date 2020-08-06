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    HaberlerTeknoloji Haberleri Arjantin'den Google hakkında suç duyurusu
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    06.08.2020 - 19:31 | | AA

    Arjantin'den Google hakkında suç duyurusu

    Arjantin'in Eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, teknoloji şirketi Google'a hakkında "yanlış ve saldırgan ifade paylaştığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

    Arjantin'den Google hakkında suç duyurusu

     

    Kirchner, Twitter hesabından, "Bugün Google'a karşı davada kanıt olarak kullanılacak bir uzman raporu talep etmek amacıyla suç duyurusunda bulundum." açıklamasını yaptı.

    Google'ın yanlış ve saldırgan bilgi paylaştığını iddia eden Kirchner, "Yalanlar ve iftiralar, sınırsız dolaşımı olan geniş çaplı platformlardan çıkınca engellenemiyor ve iftira atılan kişilere olan zararı hesap edilemez." ifadelerine yer verdi.

    Arjantin'in en ünlü siyasi figürlerinden Kirchner'in ismi 17 Mayıs'ta Google'da aratıldığında, isminin altındaki meslek kısmında "Arjantin Ulusunun Devlet Başkanı Yardımcısı" ifadesi yerine "Arjantin Ulusunun Hırsızı" ifadesi çıkmıştı.

    Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde başlayan ve Kirchner'ın reddedip, "siyasi baskı" olarak nitelediği halen devam eden hakkındaki yolsuzluk davalarında henüz herhangi bir suçlamadan ceza almadı.

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