Artı İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Artı İşareti (+) Yapımı

Klavyedeki tuşlardan birisi de + simgesini gösteren tuştur. Klavye üzerinde bulunan tüm tuşları ekrana yazmak ise mümkündür.



Artı İşareti Nasıl Yapılır?



Bilgisayar kullanımında + işaretini yazmak oldukça kolaydır. Klavye üzerinde sağ taraftaki numaraların yanında bulunan ''+'' işaretine basılarak yazılabilir. Fakat bazı klavyelerde artı tuşu rakamların üzerinde bulunmaktadır. Böyle durumda ise Shift tuşuna basılı tutarak artı simgesini gösteren rakama basmak yeterli olacaktır.



Bilgisayar Klavyesi İle Artı Yapımı Nasıldır?



Bilgisayar klavyesi üzerinde + işareti yapmak oldukça kolaydır. Klavye üzerinde bulunan artı işaretine basmak yereli olacaktır. Bazı durumlarda ise Shift tuşuna basılı tutarak + simgesini gösteren rakama aynı anda basmak yazmanızı sağlayacaktır.



Bunun dışında klavyesinde hiç + tuşu olmayanlar ise internet üzerinden arama motoruna istenilen simge aranarak kopyala yapıştır ile + işaretini yapmak mümkündür.