Assassin's Creed 3 sistem gereksinimleri! Assassin's Creed 3 minimum PC özellikleri
Ubisoft’un geliştirdiği Assasins Creed 3 pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Peki, Assasins Creed 3’ün sistem özellikleri nelerdir? Assasins Creed 3’ün minimum PC gereksinimleri nelerdir?
Connor ile bağımsızlık mücadelesi vereceğimiz Assasins Creed 3 oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;
Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri
Assasins Creed 3 serisinin geliştiricisi Ubisoft şirketi minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Çıktığı andan itibaren oyun piyasasında fırtına gibi esen efsane oyun Assasins Creed 3'ün sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;
Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Minimum (30 Fps)
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit )
İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
Çözünürlük: 1080p
Grafik Ayarları: Düşük
Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 1080p (30 Fps)
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz,
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB)
Çözünürlük: 1080p
Grafik Ayarları: Yüksek
Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 1080p (60 Fps)
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X
Çözünürlük: 1080p
Grafik Ayarları: Yüksek
Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 4K (30 Fps)
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 Radeon RX Vega56
Çözünürlük: 2160p
Grafik Ayarları: Yüksek