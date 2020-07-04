Assassin's Creed 3 sistem gereksinimleri! Assassin's Creed 3 minimum PC özellikleri

Connor ile bağımsızlık mücadelesi vereceğimiz Assasins Creed 3 oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;

Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri

Assasins Creed 3 serisinin geliştiricisi Ubisoft şirketi minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Çıktığı andan itibaren oyun piyasasında fırtına gibi esen efsane oyun Assasins Creed 3'ün sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;

Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Minimum (30 Fps)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit )

İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0)

Çözünürlük: 1080p

Grafik Ayarları: Düşük

Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 1080p (30 Fps)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz,

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB)

Çözünürlük: 1080p

Grafik Ayarları: Yüksek

Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 1080p (60 Fps)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X

Çözünürlük: 1080p

Grafik Ayarları: Yüksek

Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 4K (30 Fps)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 Radeon RX Vega56

Çözünürlük: 2160p

Grafik Ayarları: Yüksek