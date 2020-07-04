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    HaberlerTeknoloji Haberleri Assassin's Creed 3 sistem gereksinimleri! Assassin's Creed 3 minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 12:32 |

    Assassin's Creed 3 sistem gereksinimleri! Assassin's Creed 3 minimum PC özellikleri

    Ubisoft’un geliştirdiği Assasins Creed 3 pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Peki, Assasins Creed 3’ün sistem özellikleri nelerdir? Assasins Creed 3’ün minimum PC gereksinimleri nelerdir?

    Assassin's Creed 3 sistem gereksinimleri! Assassin's Creed 3 minimum PC özellikleri

    Connor ile bağımsızlık mücadelesi vereceğimiz Assasins Creed 3 oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;

    Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri

    Assasins Creed 3 serisinin geliştiricisi Ubisoft şirketi minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Çıktığı andan itibaren oyun piyasasında fırtına gibi esen efsane oyun Assasins Creed 3'ün sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Assasins Creed 3 sistem gereksinimleri;

    Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Minimum (30 Fps)

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit )

    İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

    RAM: 8GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0)

    Çözünürlük: 1080p

    Grafik Ayarları: Düşük

    Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen  1080p (30 Fps)

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

    İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz,

    RAM: 8GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB)

    Çözünürlük: 1080p

    Grafik Ayarları: Yüksek

    Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 1080p (60 Fps)

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

    İşlemci: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz

    RAM: 8GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X

    Çözünürlük: 1080p

    Grafik Ayarları: Yüksek

    Assasins Creed 3 Sistem Gereksinimleri Önerilen 4K (30 Fps)

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz

    RAM: 8GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 Radeon RX Vega56

    Çözünürlük: 2160p

    Grafik Ayarları: Yüksek

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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