Avast Nasıl Bilgisayardan Silinir? Programlı Ve Programsız Avast Kaldırma Önerileri

Avast, Çek Cumhuriyeti’ne ait bir antivirüs şirketidir. 1990 yılından bu yana şirket hizmet vermektedir ve 2016 yılında AVG antivirüs şirketini satın alarak dev bir şirkete dönüşmüştür. Günümüzde milyonlarca tablet, telefon ve bilgisayarda anti-virüs olarak kullanılmaktadır. AVG Hollanda firmasıydı ve satış işlemi sonunda artık Avast şirketine dahil olmuştur.



Avast Nasıl Bilgisayardan Silinir?



İnternet security, free antivirüs ve premier kategorisindeki sürümlere sahip yazılım, android, İOS, Mac ve Windows gibi işletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Cybercapture teknolojisine sahip Avast, ev interneti ağ koruma özelliğine sahiptir. Yazılım internet üzerinden yapılan siber saldırılara karşı cihazı sürekli olarak korumaktadır. Güncelleme yapıldığı zaman yeni virüslere karşı pc koruma işlemi kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.



Programlı Programsız Avast Kaldırma Önerileri



Avast programının yüklenmesi oldukça kolaydır ancak bazı durumlarda bu yazılımı bilgisayardan kaldırmak mümkün olmamaktadır. Denetim Masası ve programlar sekmesinde yer alan ekle/kaldır, sekmesinden yazılım kaldırılamamaktadır.



Programlı Kaldırma



Sıradan yöntemlerle kaldırılamayan programlar için Clear tarzı silme programları etkili olmaktadır. Avast için de Avastclear.exe programı tercih edilmektedir. Bu durumda yapılması gereken işlem şu şekildedir:



1- Normal şartlarda kaldırılamayan Avast, Avastclear programı ile kolaylıkla kaldırılabilir. Bu program internet üzerinden indirilebilir.

2- Avastclear.exe programını masa üstüne indirin. Masa üstüne indirdikten sonra bilgisayarı kapatın. Bilgisayarı kapatmadan ve güvenli mode geçmeden silme işlemi gerçekleştirilemez.

3- Bilgisayarınızı güvenli modda başlatın. ( Güvenli modda çalıştırmak için bilgisayarı açtıktan sonra ard arda F8 tuşuna basılmalıdır. Güvenli mod şıkkını yön tuşlarıyla seçin ve enter tuşuna basın). Bu işlem bütün bilgisayarlar için geçerlidir.

4- Avastclear.exe programını çalıştırın ve yönergeleri takip ederek programı kurun. Kurma işlemi oldukça kolaydır ve sadece yönergeler takip edilmelidir.

5- Varsayılan dosyaların arasında Avast programını bulun. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu seçtiğiniz dosyanın Avast olması gerektiğidir. Başka bir dosya seçtiğinizde dosya tamamen silinecektir. Seçme işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde önemli dosyaları silebilirsiniz ve bu dosyaların geri getirilmesi de imkansızdır.

6- Bütün yönergeleri takip edip dosyayı sildikten sonra en son olarak ‘kaldır’ tuşuna basın. Artık Avast tamamen silinmiş durumdadır.

7- Son olarak bilgisayarı yeniden başlatın. Avast programı bu yöntemle sorunsuz bir şekilde kaldırılabilir.



Programsız Kaldırma



Her hangi bir program kullanmadan Avast'ın kaldırılması işleminde 'Çalıştır' komutu kullanılır. AvastOs dosyası silinir. Bu dosya Avast'ın işletim sistemidir. Ancak bu yöntem sakıncalıdır ve pc'ye zarar verme ihtimali vardır.