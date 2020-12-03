Avrupa Uzay Ajansı temizlik pençesi gönderiyor

Bilimciler, yörüngemizde yaklaşık 3000 adet ölü uydunun dolaştığını, bunun da ebadı 10 santimden küçük olan 900.000 parça hurda anlamına geldiğini ve bir hurdanın yanlış zamanda çalışan bir uyduya çarpması halinde felaket yaratacağı anlamına geliyor.

Bilimciler ve mühendisler, bu sorunu çözmek için yoğun çalışma içinde ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), garip bir çözüm fikriyle ortaya çıktı: Uzaya gönderilecek bir mekanik pençe, çalışmayan uyduları toplayıp atmosfere çekerek hem kendisinin hem de uzay çöplerinin yanarak ortadan kaybolmasını sağlayacak.

Bu plan ilk olarak 2019 yılında ortaya çıktı ancak ESA’nın İsviçreli ClearSpace (Temiz Uzay) firmasıyla kontrat imzalaması üzerine resmileşti. Uzaydan ilk çöp operasyonuna ClearSpace-1 adı verilecek.

ESA, projeye 86 milyon avro bütçe ayırdı. ClearSpace firmasının sonraki operasyonları da üstlenmesi bekleniyor.

İlk uzaydan çöp toplama operasyonunun 2025 yılında gerçekleşeceği düşünülüyor.