Axa Sigorta’nın 2021 yılındaki stratejisi ‘Sigorta 4.0’ olacak

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken 2020 yılında hizmet kalitelerinden ödün vermeden ve yenilenen ihtiyaçları dikkate alarak büyümeye devam ettiklerini ifade ederken, “2020 sürdürülebilir büyüme konusunda kendimize önemli dersler çıkardığımız çok önemli bir yıl oldu. Sağlam sermaye yapımız ve teknoloji yatırımlarımız ile sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizi başarıyla gerçekleştirdik. Yeni yılda yola ‘Gelecek için Hazırız’ diyerek çıkıyoruz. Bundan üç yıl önce hayata geçirdiğimiz ve işimizin her aşamasında verimliliğe katkı sağladığını memnuniyetle takip ettiğimiz Sigorta 4.0 stratejimizdeki yerini koruyacak” dedi.