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    27.01.2021 - 07:00 |

    Axa Sigorta’nın 2021 yılındaki stratejisi ‘Sigorta 4.0’ olacak

    Axa Sigorta, yeni yılda da Sigorta 4.0 yaklaşımıyla büyümeye devam edecek. Axa Sigorta acente, müşteri, çalışan ve süreç olmak üzere dört koldan ilerleyen ve merkezine teknolojiyi alarak belirlenen alanlarda daha fazla verimliliğe odaklanan Sigorta 4.0 kapsamında çalışmalarını ve yatırımları 2021’de de sürdürecek.

    Axa Sigorta’nın 2021 yılındaki stratejisi ‘Sigorta 4.0’ olacak

     

    Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken 2020 yılında hizmet kalitelerinden ödün vermeden ve yenilenen ihtiyaçları dikkate alarak büyümeye devam ettiklerini ifade ederken, “2020 sürdürülebilir büyüme konusunda kendimize önemli dersler çıkardığımız çok önemli bir yıl oldu. Sağlam sermaye yapımız ve teknoloji yatırımlarımız ile sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizi başarıyla gerçekleştirdik. Yeni yılda yola ‘Gelecek için Hazırız’ diyerek çıkıyoruz. Bundan üç yıl önce hayata geçirdiğimiz ve işimizin her aşamasında verimliliğe katkı sağladığını memnuniyetle takip ettiğimiz Sigorta 4.0 stratejimizdeki yerini koruyacak” dedi.

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