Genelde bağlantınız gizli değil hatası ile ulaşılmaya çalışılan internet sitesinde bir SSL (HTTPS hatası) bağlantı hatası olduğunda karşılaşılmaktadır. SSL (Güvenlik Soketi Katmanı), ziyaret eden kişi ile ziyaret edilen site arasında iletilen bilgileri şifreleyen bir güvenlik protokolüdür.



Bağlantınız Gizli Değil Uyarısının Çözümü Nedir?

Bilgisayar Saatini Kontrol Edin

Kimi bilgisayarlar, saatleri güncel olmadığında internet sitelerindeki güvenlik sertifikalarını aynı zamanda doğrulayamaz. SSL olarak bilinen güvenlik sertifikası güncel olarak denetlenmediği için tarayıcı internet sitesine erişimi engellemektedir. Bilgisayarın denetim çubuğunda bulunan saat kısmını kontrol edebilir ve saatte herhangi bir yanlışlık varsa düzeltebilirsiniz.

Tarayıcınızı Kontrol Edin

Bağlantınız gizli değil hatasının bir diğer çıkış noktası da tarayıcı kaynaklıdır. Bilgisayar saatinin doğru olduğundan emin iseniz tarayıcınızı değiştirerek aynı internet sayfasına yeniden bağlanmaya çalışmayı deneyin. Eğer yine bağlanmıyorsa problem internet sitesinden kaynaklanıyor demektir.

Geçerli Olmayan Sertifikayı Güncelleyin

Bu sertifika güncelleme, web sitesi olanlar için geliştirilmiştir. Eğer web sayfası “https” yönlendirilmesine sahipse ve SSL (Güvenlik Soketi Katmanı) paketinin son kullanma tarihi geçmişse web sitesini ziyaret etmek isteyenler bu hata ile karşılaşır. Bunun için “https” yönlendirmesini kaldırabilir ve “http” olarak devam edebilirsiniz.

Web Sitesinden Uzak Durun

Bağlantınız gizli değil hatası sadece bir sitede oluşuyorsa girmek istediğiniz site zararlı yazılım barındırıyor olabilir. Google, bazı internet sitelerini tehlikeli olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden web sitesi sahibi olanların Google Search Console uygulamasına girerek, siteyle alakalı hataların kontrol etmesi tavsiye edilir.

Yine de Giriş Yapın

Web sitesinin güvenli olduğundan eminseniz, web sitesi sizin olsun ya da olmasın sayfaya ilerleyebilirsiniz. Bunun için hata ekranının sol tarafındaki “GELİŞMİŞ” seçeneğine tıklamak gereklidir. Güvenli değil (Siteye devam et) uyarısını kabul ederek sayfaya giriş yapabilirsiniz.