BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Battlefield 4 sistem gereksinimleri! Battlefield 4 için minimum PC özellikleri
    ABONE OL
    04.07.2020 - 12:22 |

    Battlefield 4 sistem gereksinimleri! Battlefield 4 için minimum PC özellikleri

    Battlefield 4 oyun dünyasının başarılı oyunlarından. Oyuncuların da merak ettiği konulardan birisi Battlefield 4 sistem gereksinimleri. İşte Battlefield 4 için minimum PC özellikleri.

    Minimum

    İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yenisi

    İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 ghz veya Intel Core 2 Duo 2.4 ghz

    Hafıza: 4GB RAM

    Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 veya Nvidia GeForce 8800 GT

    Ekran Kartı Hafızası: 512 MB

    Sabit Disk: 30 GB boş alan

    Önerilen

    İşletim Sistemi: Windows 8 64 Bit

    İşlemci: AMD 6 çekirdekli işlemci veya Intel 4 çekirdekli işlemci

    Hafıza: 8 GB RAM

    Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660

    Ekran Kartı Hafızası: 3GB

    Sabit Disk: 30 GB boş alan

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri’nden de ekip katılıyor

    Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri’nden de ekip katılıyor

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Ehliyetine 2070 yılına kadar el konuldu! Polis böyle anons etti

    Ehliyetine 2070 yılına kadar el konuldu! Polis böyle anons etti

    Sıradaki Haber