04.07.2020 - 12:22 |
Battlefield 4 sistem gereksinimleri! Battlefield 4 için minimum PC özellikleri
Battlefield 4 oyun dünyasının başarılı oyunlarından. Oyuncuların da merak ettiği konulardan birisi Battlefield 4 sistem gereksinimleri. İşte Battlefield 4 için minimum PC özellikleri.
Minimum
İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yenisi
İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 ghz veya Intel Core 2 Duo 2.4 ghz
Hafıza: 4GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 veya Nvidia GeForce 8800 GT
Ekran Kartı Hafızası: 512 MB
Sabit Disk: 30 GB boş alan
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 8 64 Bit
İşlemci: AMD 6 çekirdekli işlemci veya Intel 4 çekirdekli işlemci
Hafıza: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660
Ekran Kartı Hafızası: 3GB
Sabit Disk: 30 GB boş alan