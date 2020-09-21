Türkiye Sigorta Birliği (TSB) uzun vadeli bir tasarruf yöntemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) herkesin kazandığı bir sistem olduğuna ve BES’teki büyümenin devamlılığının, vatandaşların daha iyi bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

TSB yaptığı açıklamada, özel emeklilik sektörünün gelişimini ve yarattığı faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelişmiş bir sigorta sektörü ve BES’in güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Hükümetin sigorta sektörüne atfettiği önem ve sektörü sahiplenmesi bu yönde tüm şirketlerimizi cesaretlendirirken, sorumluluklarımızı daha da artırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sürdürülebilir büyümenin ancak tasarrufların yatırımları karşılamasıyla gerçekleşebileceğine işaret eden TSB açıklamasını şöyle sürdürdü:

“BES bu konuda örnek model teşkil eden, çok önemli bir başarı hikâyesi. BES, OKS ile birlikte biriken 160 milyar liraya yakın fonu ve ekonomiye sağladığı ek finansman kapasitesi ile hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin bugününü ve yarınını güvence altına alıyor. Sistem, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması ve etkin şekilde işleyişi amacıyla SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altında gelişimini sürdürürken; BES’teki büyümenin devamlılığı, hem vatandaşlarımızın hem de ülke ekonomimizin refahına katkı sağlıyor.

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde tasarrufların önemli bir kısmını bireysel emeklilik yatırım fonları oluşturuyor. Böylelikle, ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım ihtiyacını da bu fonlar karşılıyor. BES’in temelinin tasarrufa ve bu yöntemle oluşan fonların değerlendirilmesine dayandığı unutulmamalıdır.”

Yüzde 25 devlet katkısı

BES ve OKS, katılımcıyı korumak üzerine tasarlanan bir özel emeklilik sistemi. Bu büyüklüğe ulaşılmasında yüzde 25 devlet katkısının önemli bir rolü bulunuyor. Sistem Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetleniyor.

BES Kanununa göre, katılımcılar birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerine, fon tercihlerine kendileri karar veriyor.

Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık’la aileye güvence

Sağlık sigortası, bir ailenin ya da bireylerin hayattaki en büyük güvencelerinden biri. Buna karşın, yüksek primler nedeniyle özel sağlık sigortası tercih edilmeyebiliyor. Son yıllarda, özel sağlık sigortasına ekonomik ve kapsamlı bir alternatif sunan tamamlayıcı sağlık sigortaları ülkemizde büyük ilgi görüyor. Anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödenmesinin önüne geçen tamamlayıcı sağlık sigortalarının pek çok avantaj sunduğunu ve en önemlisi ekonomik bir sağlık teminatı isteyen aileler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sağlık sigortasının tüm aile bireylerini kapsamasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

“Tamamlayan Sağlık Sigortası ürünümüzle sağlık güvencesi sunmanın yanı sıra aile bütçesine de ihtiyaca yönelik ürün yapısı sayesinde katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyen Erdoğan, Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası ile sadece çocukların, belirli bir ek primle, ebeveynleri olmadan sigorta teminatı altına alınabileceğini söyledi. Erdoğan, “Eğitim döneminin başladığı bu dönemde sağlık sigortası konusunda alınacak kararlar her zamankinden daha önemli” dedi.