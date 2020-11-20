Bilim insanları maymun beyinlerini insandaki gibi büyültmeyi başardı

Alman ve Japon bilimadamları önemli bir araştırmaya imza attı. Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardılar. Sonuçlar ünlü bliim dergisi Science'de yayınlandı.Dergide yayınlanan resimdeki oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösteriyor. Araştırmalar sonucu, insanın zekâ büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olabileceği sonucu da ortaya çıktı.