Bitcoin Nedir ve Nasıl Kullanılır?

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Bitcoin, en genel tanımıyla Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ile çalışan bir dijtial para çeşididir. Yani hepimizin hayatında kullandığı fiziki kağıt ve maden paralar gibi bir para birimidir. Blokzincir (Blockchain) sistemi, üzerinde herhangi bir aracıya komisyon vermeden dünyanın her yerine para gönderebilmemizi sağlar. Aslında Bitcoin, çok sayıda kripto paradan biri. Bitcoin’in para olarak kabul edildiği bütün dijital platformlarda aynı fiziksel para gibi Bitcoin ile alışveriş yapabilirsiniz

2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından kodlaması yapılan yazılımı ve Bitcoin’i daha iyi anlayabilmek için biraz da Blokzincir (Blockchain) sisteminden bahsetmek gerekir.

Blokzincir (Blockchain) sistemi aslında bir şifreleme sistemidir. Düşünün ki sizin bilgisayarınızda bu sistem var, sürekli şifreleme çözerek gelen bilgiyi yorumluyor ve bunun aslında bir para olduğunu size söylüyor. Bu sayede siz de bilgilerinizi büyük bir veritabanında belli bir sunucuda tutmak yerine tamamen elinizin altında tutuyorsunuz. İşte bu yüzden de bu ağa dağınık ağ denilmektedir.

Bitcoin nasıl kullanılır? Güvenli midir?

Bitcoin’in internette gördüğümüz fiyatı aynı borsa gibi arz ve talebe göre değişir. Yani dünyada Bitcoin alınmaya devam ederse artar, aksi halde düşer. Bitcoin fiyatının çok yükseklere geldiği dönemde alıp, çok para kaybeden birçok Bitcoin mağduru ile geçmişte karşılaşmıştık. O yüzden lütfen kulaktan dolma bilgilerle alım yapmayın.

Üzerine en çok konuşulan konulardan biri de “Bitcoin güvenli midir?” sorusu. Bu soru aslında çok daha uzun cevabı verilmesi gereken bir husus. Bu noktada çok önemli olan ve fazla bilgisi olmayan son tüketicilerin en dikkat etmesi gereken noktalardan biri, Bitcoin’i alacağı servis sağlayıcının güvenilir olup olmadığına mutlaka bakması gerektiğidir.

Bitcoin nasıl kullanılır merak edenlerin ve Bitcoin alıp, satmak isteyenlerin ilk yapılması gereken şey ise bir sanal cüzdan oluşturmaktır. Bir kişinin birden fazla sanal cüzdanı olabilir.

Güzel tarafı da bu sanal cüzdanda kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmamanızdır. Çok sayıdaki Bitcoin hizmeti sunan markanın sayfasında Bitcoin cüzdan oluşturabilirsiniz. Bu sanal cüzdan oluşturma sonrası Private Key adı verilen özel bir anahtar şifre size verilecek. İşte önemli olan nokta da burası. Bu şifreyi kimseye vermemeniz ve paylaşmamanız gerekli. Eğer Bitcoin ile ilgileniyorsanız ve yatırım yapmak istiyorsanız; piyasada bilinene ve güvenilir olan uzmanlara danışmak da faydalı olabilir.