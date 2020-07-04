04.07.2020 - 12:27 |
Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri! Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri
Savaş oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan birisi de Call of Duty serisidir. Serinin en beğenilen oyunlarından birisi olan Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri.
Oyunun yapımcısı Infinity Ward, Modern Warfare 3’ü PC’de kaliteli grafik ayarlarıyla oynamak için gereken minimum sistem gereksinimini açıkladı:
İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X38750
Bellek: 2 GB Ram
Hard Disk: 12 GB boş alan
Ekran Kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB Nvidia GeForce 8600GT veya ATI Radeon X1950