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    HaberlerTeknoloji Haberleri Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri! Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 12:27 |

    Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri! Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri

    Savaş oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan birisi de Call of Duty serisidir. Serinin en beğenilen oyunlarından birisi olan Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri.

    Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri! Call of Duty Modern Warfare 3 minimum PC özellikleri

    Oyunun yapımcısı Infinity Ward, Modern Warfare 3’ü PC’de kaliteli grafik ayarlarıyla oynamak için gereken minimum sistem gereksinimini açıkladı:

    İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7

    İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 ya da AMD Phenom X38750

    Bellek: 2 GB Ram

    Hard Disk: 12 GB boş alan

    Ekran Kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB Nvidia GeForce 8600GT veya ATI Radeon X1950

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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