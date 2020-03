Check İn Nedir, Ne İşe Yarar? Nerelerden Check-İn Yapılır?

İnternet üzerinden gerçekleştirilen chech in işlemi günümüzde pek çok kişinin yoğun olarak değerlendirdiği unsurlar arasında gelmektedir. Zamandan kazanç sağlarken bireysel durumun ötesinde yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne de geçmektedir. Havayolu ile yolculuk yapmak adına gerçekleştirilen bu işlem, farklı platformlardan internet vasıtasıyla yapılabilmektedir.



Check İn Nedir, Ne İşe Yarar?



Online şekilde internet üzerinden uçak biletini satın almış kişilerin, uçağa binmeden önce internet vasıtasıyla koltuk seçimi yapabilmesine check in denmektedir. Uçağın kalkış saatinden 24 saat kadar önce başlayan bu uygulama, uçak hareket etmeden 90 dakika önceye kadar gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem online olarak yapıldıktan sonra, uçağa binmeden önce mutlaka biniş kartlarının alınması büyük öneme sahiptir.



Özellikle uçağa binerken eğer bavul veya valiz gibi unsurlar varsa biniş kartı mutlaka alınmalıdır. Ancak eğer herhangi bir bavul ya da farklı bir eşya yoksa kiosk check in makineleri kullanılmak suretiyle doğrudan uçağa giriş yapılabilir.



Acil giriş çıkış kısımları haricinde boş koltuklardan birine rahatlıkla internet üzerinden check in yapmak mümkün. Bazı havayolu şirketleri bu hizmeti ücretsiz olarak sağlarken bazıları ise ücretli şekilde gerçekleştirir. Bu sistemin en önemli özelliği zamanında kolaylıkla koltuğu almak ve istenilen yerden koltuk seçimi yapmaktır.



Nerelerden Check-İn Yapılır?



Merak edilen ve en çok araştırılan konular arasında nerelerden check in yapılır sorusudur. İnternet vasıtasıyla pek çok farklı site üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür. İlk olarak kullanmak istediğiniz havayolu şirketinin kendi web sitesi üzerinden bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda son dönemlerde öne çıkan yolcu bileti alma siteleri bu konuda olanak tanımaktadır.



Giriş yaparak gerekli kısımları doldurmak suretiyle check in işlemini kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.



- Uçağa biniş tarihi ve saati,

- Hangi koltuk tercih edileceği,

- Hangi havayolu şirketinin kullanılacağı,

- Gerekli Kişisel bilgiler,

- Ödeme yöntemleri,



Bu işlemler ile beraber güvenli şekilde check in yapabilir; dilediğiniz havayolu şirketi üzerinden arzu ettiğiniz koltuğu rahatlıkla tercih edebilirsiniz.