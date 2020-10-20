Chrome’un yeni özelliği sekme kullanmayı kolaylaştıracak

Tarayıcılardaki sekme özelliği çok işlevseldir ancak çok fazla sekme kullananlar için kabusa dönüşebilir. Google, Chrome tarayıcısında sekmeler arasında aradığınızı bulmanızı kolaylaştırmak için bir süredir çalışmalar yaparak sekmeleri gruplama ve sekmeleri listeleme gibi özellikler geliştirmişti. Ancak test aşamasındaki yeni özellik sayesinde aradığınız sekmeyi bulmak için vakit ayırarak aramanız gerekmeyeceği gibi bunun için ek bir program yüklemenize de gerek kalmayacak.

Şu anda sekme arama özelliği sadece Windows’taki geliştiricilere özel bir tarayıcı olan Chrome Canary’de mevcut ancak özellik açık olarak gelmiyor. Özelliği açmak için Chrome’un masaüstü simgesine sağ tıklayıp Özellikler’i seçmek ve oradan seçimlerle etkinleştirmek gerekiyor. Özelliğin test aşaması bittikten sonra bütün kullanıcılara açık hale gelmesi bekleniyor.