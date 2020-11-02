Çin menşeili bir veri tabanı Amerikan nükleer bilimcileri ve askeri yetkilileri izliyor

OKIDB, araştırmacı bilim adamları için uluslararası bir telefon rehberi niteliği taşıyor. Washington Post’un haberine göre Shenzhen Zhenhua Data Technology isimli Çinli firma tarafından sosyal medyadan ve çevrimiçi verilerden bir araya getirilen bilgiler, Çin ordusuna, hükümetine ve firmanın kendi ticari müşterilerine bilgi sağlamak amacıyla bir araya getirildi.

Veri tabanında iki milyon kişinin bilgileri bulunuyor. Bunların arasında en az 50.000 kişiyi de Amerikalı nükleer bilimciler ve askeri yetkililer oluşturuyor. Australian Financial Review, veri tabanının en büyük bilgi sağlayıcılarından birinin LinkedIn sitesi olduğunu belirtiyor. İnsanlar LinkedIn’de çalıştıkları projeleri gizli olsalar bile kariyer bölümüne yazıyor, dolayısıyla basit bir aramayla ABD nükleer denizaltılarında kimlerin görev aldığını bulmak bile mümkün. Yani, Çin de bütün işverenlerin yaptığı şeyi yapıyor: özgeçmiş niteliğindeki bilgileri bir algoritma aracılığıyla bir araya getiriyor. Asutralian Financial Review, veri tabanına kendisiyle birlikte erişim verilen Washington Post’un da USS Dwight Eisenhower ve USS Nimitz gibi ABD donanmasının önemli gemilerine veri tabanında ID numaraları verildiğini tespit ettiğini belirtiyor.