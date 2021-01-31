Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse'a sadece davetiye ile mi üye olunuyor?

Clubhouse nedir, nasıl kullanılur sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şu an için sadece İos'ta yer alan yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse'a katılmak için daha önce uygulamaya katılmayı başarabilmiş birinin davet etmesi gerekiyor. Davet sayesinde üye olduktan sonra Clubhouse size diğer kullanıcılara davet etmeniz için iki davetiye hakkı sunuyor

CLUBHOUSE NEDİR, NASIL KULLANILIR, NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse'da diğer sosyal medya uygulamaları gibi fotoğraf, video gibi içerikler yer almadığı gibi sadece ses temelli iletişim kurulabiliyor. Uygulamalada sesli sohbet odaları bir veya birkaç kullanıcı tarafından oluşturulabiliyor. Konuşmacılar ve dinleyicilerin yer aldığı sohbet odalarında dinleyiciler sohbet esnasında el kaldırarak konuşmaya katkı sağlayabiliyor.

Uygulamanın ana sayfasında, kullanıcı takip ettiği diğer kullanıcıların bulunduğu sohbet odalarını görebiliyor; kapalı olmayan tüm sohbet odalarına giriş yapabiliyor.

Şimdilik sadece IOS kullanıcılarına özel olan Clubhous'a üye olabilmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

App Store'dan Clubhouse uygulamasını indirin.

Kendinize bir kullanıcı adı belirleyin.

Gelen SMS mesajıyla hesabınızı onaylayın.

Bu adımların ardından Clubhouse kullanıcıyı bekleme listesine alıyor.

Eğer rehberinizde uygulamayı kullanan bir kullanıcı varsa davetiye beklediğinizi görüp size davetiye gönderebilir.

Hesabınızı onayladıktan sonra uygulama içinde yer alan kategorilerden ilgi alanlarınızı seçip, bu alanlardan katılımcıların yer aldığı sohbet odalarına girebiliyorsunuz.