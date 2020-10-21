Copyright İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (©) Copyright İşareti Yapımı

Copyright yayınlanmış olan herhangi bir ürünün veya içeriğinin yasalar tarafından belirli kişilere tanınmış olduğu ve izin olmadan kullanılamayacak olduğunun resmidir. Diğer adı ile telif hakkı olan Copyright sembolü klavye de bulunmasa bile bazı tuş takımları ile oluşturmak mümkündür.



Copyright İşareti Nasıl Yapılır?



Klavye üzerinden Copyright sembolünü oluşturmak için klavyede kullanılan tuşların bilinmesi gerekir. Boşluk tuşu olan Space tuşunun sol tarafında bulunan Alt tuşu ile Num Lock bölümünde bulunan sayıları kullanarak Copyright sembolünü oluşturmak mümkündür.



Copyright sembolünü oluşturabilmek için Alt tuşuna basılı tutarak klavyenin sağ tarafındaki sayı tuşlarından 184 tuşlarına basılmalıdır. Bu işlemin yapılmasının ardından Copyright sembolü ortaya çıkacaktır. Fakat bazı dizüstü bilgisayarların sap kısmında tuş takımı bulunmaz. Bu tarz bilgisayarlarda bu yöntemi uygulamak imkansızdır.



Bilgisayar veya diz üstü bilgisayarların sağ tarafında Num Lock bölümü yer almıyor ise Copyright sembolünü oluşturmak için kopyala yapıştır yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için bilgisayarın tarayıcısından Copyright sembolü yazarak karşınıza çıkan sembolü seçip kopyala yapılmalıdır. Sembolü seçip Ctrl + C tuşlarına aynı anda basarak kopyalayabilirsiniz. Ardından kopyalanan sembol istediğiniz yere yapıştırılabilir. Bunun için Ctrl + V tuşlarına aynı anda basarak yapıştırabilirsiniz.