Cringe Ne Demek? Cringe Hangi Anlamda Kullanılır?

Sosyal medya fenomenleri tarafından içeriklerde yer alan cringe, son dönemlerin en popüler favorilerinden biridir. İngilizce kökenli bir kelime olarak öne çıkan cringe Türkçede ‘yaltaklanmak ya da yalakalık’ şeklinde tanımlanmaktadır. Anlamı üzerinden herhangi bir durum ya da kişiye karşı sosyal medyada kullanılıyor.



Cringe Ne Demek?



Crinde kelimesi İngilizce kökenli bir sözcüktür. Özellikle son dönemlerde sosyal medya fenomenleri farklı videolar, paylaşımlar ve diğer unsurlar üzerinden yayınlamaktadır. Her geçen gün popülerlik kazanan cringe kelimesi, ‘yaltaklanmak ve yalakalık’ şeklinde Türkçeye çevrilmektedir.



Özellikle video içerik hazırlayan pek çok sosyal medya kullanıcısı, herhangi bir kişi ya da durumu eleştirmek amaçlı bu kelimeyi kullanmaktadır. Olay odaklı ağır bir eleştiri şeklinde söylenebilecek bu kelime, Türkiye'deki sosyal medya platformlarında da çok sık kullanılıyor.