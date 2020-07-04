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    HaberlerTeknoloji Haberleri Crysis 3 sistem gereksinimleri! Crysis 3 için minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 10:12 |

    Crysis 3 sistem gereksinimleri! Crysis 3 için minimum PC özellikleri

    Oyunseverlerin beğenerek oynadığı Crysis 3’ü PC’de oynamadık için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyuluyor? Crysis 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Crysis 3 için minimum PC özellikleri nasıl olmalıdır?

    Crysis 3 sistem gereksinimleri! Crysis 3 için minimum PC özellikleri

    Grafikleri ve oynanma şekli ile büyük beğeni toplayan Crysis 3’ün PC gereksinimlerini sizler için araştırdık.

    Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

    İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

    Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı

    İşlemci: Çift çekirdekli işlemci

    Bellek(Ram): 2GB Bellek (3GB, Windows Vista sistemlerde)

    Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

    Nvidia GTS 450 ve Intel Core2 Duo 2.4 Ghz (E6600)

    AMD tabanlı sistemler için örnek;

    AMD Radeon HD5770 ve AMD Athlon64 X2 2.7 Ghz (5200+)

    Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

    İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

    Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı

    İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

    Bellek(Ram): 4GB bellek

    Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

    Nvidia GTX 560 ve Intel Core i3-530

    AMD tabanlı sistemler için örnek;

    AMD Radeon HD5870 ve AMD Phenom II X2 565

    Crysis 3 sistem gereksinimleri Crysis 3 için minimum PC özellikleri

    Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Yüksek)

    İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

    Ekran Kartı: DirectX 11 destekli en son ekran kartları

    İşlemci: Dört çekirdekli en güncel işlemciler

    Bellek(Ram): 8GB bellek

    Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

    Nvidia GTX 680 ve Intel Core i7-2600k

    AMD tabanlı sistemler için örnek;

    AMD Radeon HD7970 ve AMD Bulldozer FX4150

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