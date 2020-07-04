Crysis 3 sistem gereksinimleri! Crysis 3 için minimum PC özellikleri
Oyunseverlerin beğenerek oynadığı Crysis 3’ü PC’de oynamadık için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyuluyor? Crysis 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Crysis 3 için minimum PC özellikleri nasıl olmalıdır?
Grafikleri ve oynanma şekli ile büyük beğeni toplayan Crysis 3’ün PC gereksinimlerini sizler için araştırdık.
Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8
Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı
İşlemci: Çift çekirdekli işlemci
Bellek(Ram): 2GB Bellek (3GB, Windows Vista sistemlerde)
Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;
Nvidia GTS 450 ve Intel Core2 Duo 2.4 Ghz (E6600)
AMD tabanlı sistemler için örnek;
AMD Radeon HD5770 ve AMD Athlon64 X2 2.7 Ghz (5200+)
Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8
Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı
İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
Bellek(Ram): 4GB bellek
Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;
Nvidia GTX 560 ve Intel Core i3-530
AMD tabanlı sistemler için örnek;
AMD Radeon HD5870 ve AMD Phenom II X2 565
Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Yüksek)
İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8
Ekran Kartı: DirectX 11 destekli en son ekran kartları
İşlemci: Dört çekirdekli en güncel işlemciler
Bellek(Ram): 8GB bellek
Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;
Nvidia GTX 680 ve Intel Core i7-2600k
AMD tabanlı sistemler için örnek;
AMD Radeon HD7970 ve AMD Bulldozer FX4150