Crysis 3 sistem gereksinimleri! Crysis 3 için minimum PC özellikleri

Grafikleri ve oynanma şekli ile büyük beğeni toplayan Crysis 3’ün PC gereksinimlerini sizler için araştırdık.

Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci

Bellek(Ram): 2GB Bellek (3GB, Windows Vista sistemlerde)

Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

Nvidia GTS 450 ve Intel Core2 Duo 2.4 Ghz (E6600)

AMD tabanlı sistemler için örnek;

AMD Radeon HD5770 ve AMD Athlon64 X2 2.7 Ghz (5200+)

Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

Ekran Kartı: DirectX 11 destekli ve en az 1GB bellekli ekran kartı

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Bellek(Ram): 4GB bellek

Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

Nvidia GTX 560 ve Intel Core i3-530

AMD tabanlı sistemler için örnek;

AMD Radeon HD5870 ve AMD Phenom II X2 565

Crysis 3 Sistem Gereksinimleri (Yüksek)

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8

Ekran Kartı: DirectX 11 destekli en son ekran kartları

İşlemci: Dört çekirdekli en güncel işlemciler

Bellek(Ram): 8GB bellek

Nvidia ve Intel tabanlı sistemler için örnek;

Nvidia GTX 680 ve Intel Core i7-2600k

AMD tabanlı sistemler için örnek;

AMD Radeon HD7970 ve AMD Bulldozer FX4150