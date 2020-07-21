D3Dx9_30.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Windows işletim sisteminde d3dx9_30.dll hatası sıklıkla karşılaşılır. Program veya oyunların indirme işlemlerinden sonra programlar açılır iken d3dx9_30.dll hatası ile karşılaşılabilir. Bunun için ilk olarak İşletim Siteminin 32 Bit mi yoksa 64 Bit mi olduğu bilinmelidir.



D3DX9_30.DLL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Bilgisayar kullanıcıları oyun veya program indirirken işletim sistemi 32 Bit ise indirilen dll dosyasının 32 bit olduğundan emin olunması gerekir. Eğer işletim sistemi 64 Bit ise indirilen dll dosyasının 64 Bit olduğundan emin olmanız gerekir. Bu sebepten dolayı kullanıcılar d3dx9_30.dll hatası ile karşılaşmaktadır.



Kullanıcılar işletim sisteminin özelliklerini bilemedikleri için bu hata ile sıklıkla karşılaşır. Buda kullanıcıların sıklıkla yapmış olduğu eksiklik, işlemleri okumamalarından kaynaklanmaktadır.



SORUNU GİDERMEK İÇİN ÖNERİLER

Kullanıcıların karşılaştıkları dll dosyaları eksik olduğu için başlatılamıyor hatası için dosyanın tekrar indirilmesi gerekmektedir. Bunun için sıkıştırılmış olan Winrar içerisinden açılmalı ve kopyalanmalıdır.



Kopyalanmış dll dosyası 32 bit işletim sistemine sahip bilgisayarlarda C sürücüsünün içerisinde bulunan System32 klasörüne yüklenmelidir. Eğer işletim sistemi 64 bit ise kopyalanan klasör C sürücüsünün içerisinde bulunan SysWOW64 klasörüne yüklenmelidir.



Yapılan bu işlemlerden sonra kullanıcılar dosyanın zaten var olduğuna dair bir uyarı ile karşılaşabilir. Böyle durumda dll dosyasının değiştirilmesi istenerek üzerine yüklenmelidir. Böylece hata veren ve bozulmuş olan d3dx9_30.dll dosyası yeniden yüklenmiş olacaktır.



Bu işlemlerin yapılmasından sonra bilgisayar kapatılmalı ve tekrar başlatılmalıdır. Böylece d3dx9_30.dll hatası çözüme kavuşmuş olacaktır.