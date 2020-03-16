Direnç Nedir, Ne İşe Yarar? Direnç Renk Kodları Ve Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitlerine bağlı olarak direnç günümüzde pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle elektronik devreler ile beraber pek çok farklı cihaz üzerinde etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır. Değer ölçmek ve sensör ayarlamak ile beraber farklı hesaplamalar açısından sistemlerin doğru çalışması için direnç değerlendirilir.



Direnç Nedir, Ne İşe Yarar?



Kelime anlamı açısından direnç bir şeye karşı gösterilmiş olan zorluktur. Elektrik devreleri açısından ise direncin anlamı; elektrik üzerinden geçen akıma karşı gösterilen zorluk anlamına gelir. Yaşanan zorluk elektronların geçişini zorlaştırmaktadır. Böylece oluşan kuvvete direnç denir. Diğer bir deyişle direnç akımı sınırlayan devre yapısı olarak tabir edilebilir.



Direncin pek çok farklı alanda değişik işleri ve görevleri bulunmaktadır. Elektronik devreler ve farklı cihazlar için etkin çözüm yöntemleri sağlar. Peki, bunlar nelerdir?



- Devreden geçen akımı sınırlamak suretiyle istenilen değerleri yakalamak,

- Yük alıcı görev üstlenme potansiyeli bulunur,

- Gerilim bölücü çalışma prensibi ile farklı elemanların çalışmasına olanak verir,

- Hassas devre sistemlerini aşırı akıma karşı koruma potansiyeli bulunmaktadır,

- Isı enerjisi elde edebilmek adına kullanılır,



Tüm bu sistemler kapsamında direnç günümüzde önemli bir yere sahiptir. Özellikle sistemlerin hasar görmemesi; farklı cihazların sağlıklı biçimde çalışabilmesi adına istenilen dengenin yakalanmasına fırsat verir. Bu konuda aşırı akımı dengeler ve eşit oranda dağılmasına fırsat verir. Değişik şiddetlerde ayarlama potansiyeli günümüz teknolojisi ile beraber el alınabilmektedir.



Direnç Renk Kodları ve Çeşitleri Nelerdir?



Direnç pek çok farklı renk kodu ve çeşidi bakımından değişkenlik göstermektedir. Bu konuda birkaç banttan oluşmuş olan değişik renkler mevcuttur. Özellikle karbon direnç çeşitleri genelde 4 bant ile beraber, 5 bant üzerinden ele alınır. Her ne kadar 6 bant çeşidi üzerinden de piyasada sistem bulunsa dahi çok fazla rastlanmaz. Direnç çeşidi bakımından ise farklı seçenekleri yer aldığını söylemek mümkün.



- Karbon dirençler,

- Telli dirençler,

- Film dirençler,

- İnce veya kalın film dilenciler,

- Potansiyometre, (Ayarlı direnç)

- Trimpot,

Her bir çeşit kendi özellikleri ve kullanım amacı bakımından değişkenlik göstermektedir. Ancak ortak şekilde nerede kullanılırsa kullanılsın direnci dengelemek ve aşırı yük binmesine önlemek amaçlı ele alınır.