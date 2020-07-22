Kullanıcılar çoğu zaman disk hataları ile karşılaşabilir. Bu hatalar genellikle sistemden kaynaklanmaz. Disklerin hasar görmesi böle sıkıntılara sebep vermektedir. Fakat bunun çözümü oldukça kolaydır.



Disk Biçimlendirme Hatasının Sebepleri Nelerdir?



USB yuvalarına takılan diskler pek çok nedenden dolayı hata verebilir. Bu hataların belirli sebepleri bulunur. Hataların sebepleri şunlardır;



- USB bellekleri ''Donanımı güvenle kaldır'' seçeneği kullanılmadan çıkarmak bu hataya sebep olabilir.

- Flash bellek çoklayıcı USB'ye takıldığı zaman portalda veya kablodaki arıza sebebiyle kabloya dokunmak veya masa titreşim algılaması ile ''donanımı güvenle kaldır'' seçeneği kullanılmadan çıkarılmış olunur. Bu pek çok kez tekrarlandığı zaman disklerde hatalar oluşabilir.

- Dosyadaki sistemin bozulması sebebiyle bu hatalar alınabilir.



Disk Biçimlendirme Hatası Çözümü Nedir?



Burada alınan hatalar geçici olabilir. Bunun için bilgisayar yeniden başlatılıp tekrar kontrol edilmelidir. Bu sorunun devam etmesi halinde şu adımları uygulanmalıdır;



Dosya gezgini açılmalıdır. Bilgisayara tıklayıp arıza bulunan Flash bellek seçilmelidir. Disk üzerinde sağ tıklanmalıdır ve özellikler menüsü açılmalıdır. Araçlar sekmesinde bulunan aktif edin veya denetle butonu tıklanmalıdır. Burada var ise hatalar düzeltilir.



Ayrıca sabit disk el ile de denetlenebilir. Bunun için CMD'den CHKDSK komutu kullanılmalıdır. Bunun için donanım sorun gidericisi çalıştırılmalıdır. Başlat menüsüne tıklandıktan sonra ayarlar sekmesi seçilmelidir. Ayarlar penceresi içerisinden güncelleştirme ve güvenlik ayarları tıklanmalıdır.



Güncelleştirme ve güvenlik ayarlarında sol panel üzerinden sorun gider sekmesi tıklanmalıdır. Burada donanım ve aygıtlar seçilip sorun giderici çalıştırılmalıdır. Bu işlemin bitmesi beklenmelidir. Daha sonra sistem yeniden çalıştırılıp USB cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.