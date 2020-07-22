Disk Yazma Korumalı Hatası Neden Olur, Çözümü Nedir?

Disk yazma korumalı hatası, taşınabilir bellekte ya da bilgisayarların disklerinde yaşanmaktadır. Bilgisayar: "Disk yazmaya karşı korumalı, korunmayı kaldırın ya da başka bir disk kullanın!" uyarılarını vermektedir.



Disk Yazma Korumalı Hatası Neden Olur?



Disk yazma korumalı hatası genellikle belleğe, özellikle de taşınabilir belleğe, dosya atarken ortaya çıkan bir hata türüdür. Bu hata sebebiyle dosya asla belleğe taşınamaz ve sorunun çözülmesi gerekmektedir. Genellikle depolama cihazlarında gözlemlendiği bilinen bir gerçektir. Cihaz bu durumda bozuk değildir. Ancak dosya atmaya karşı korumalı hal almıştır. Yani disk okunur, dosyalar izlenir ancak içine yeni bir dosya atılarak saklanamaz. Bu durumun ortaya çıkmasının farklı sebepleri vardır. Taşınabilir bellekte ve SD kartlarda depolama yanlış biçimlendirilmiştir ya da format olması gerektiği gibi değildir. Bu sebeplerden hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın hata aynı şekildedir.



Disk Yazma Korumalı Hatası Nasıl Çözülür?



Disk yazma korumalı hatası çözümü için öncelikle bellekte bulunan virüsler temizlenmelidir. Belleğe giren virüslerden dolayı format karışmış ya da dosyalar yanlış dizilmiş olabilir. Virüs temizlendikten sonra hala problem devam ediyorsa farklı yollar denenmelidir. Öncelikle flash sürücünün açık olup olmadığına emin olun. Daha sonra yüklemek istenen dosyanın salt okunur olmadığına emin olun.



Bunu anlamak için dosyanın üzerine sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra salt okunur tikini kaldırmalıdır. Başlat menüsü arama bölümüne cmd yazarak komut istem yöneticisini çalıştırmak da problemin çözüm yollarından biridir. Komut penceresi açılacak. Buraya diskpart komutunu yazarak enter tuşuna basın. Yeni bir diskpart ekranı açılacak.



Buraya list volume komutu yazılmalıdır. Karşınıza çıkan volume numarasını not ettikten sonra select volume n komutunu girmek gerekmektedir. Gelen ekranda attributes disk clear readonly komutunu uygulayıp daha sonra attributes volume clear readonly son noktada uygulanır. Bu komutlar diskle ilgili kayıtlı okunabilir tüm özellikleri kaldırmakta ve hatayı yok etmektedir.