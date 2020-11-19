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    19.11.2020 - 11:26 | | AA

    Dizüstü bilgisayarda 1,2 ton akıllı telefonda 86 kilogram atık çıkıyor

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefon üretirken ise 86 kilogram atık ortaya çıktığını söyledi.

    Dizüstü bilgisayarda 1,2 ton akıllı telefonda 86 kilogram atık çıkıyor

    Prof. Dr. Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, Avrupa Atık  Azaltım Haftası'nın 21-29 Kasım'da "Görünmez Atık" temasıyla kutlanacağını  anlattı.

    Hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusunda  bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, insanların  ürünleri alıp kullandıklarını, ancak bu ürünlerin üretim sürecinde ortaya çıkan  atıkları bilmediklerini vurguladı.

    Karaosmanoğlu, atık ayak izlerinin iklim değişimine etkileri ve  maliyetlerinin bilinmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

    "Dünyadaki bütün insanlar görünmez atıkları azaltmak için harekete  geçmeli. Atıklarımızı azaltmaz için insanlık olarak harekete geçmemiz gerekiyor.  Tüketirken görmediğimiz atıklar, üretimlerde tonlarca oluşuyor ve iklimimizi  değiştiriyor. Ürünler hafif olsa da gerçek ağırlıkları, büyük bir dizüstü  bilgisayar üretirken 1200, bir akıllı telefonda üretirken 86 kilogram atık ortaya  çıkıyor. Atıkların önüne geçmek için üreticilerin, tüketicilerin, karar  vericilerin hep birlikte hareket ederek görünmez atıkları azaltması için harekete  geçmesi gerekiyor. Daha sürdürülebilir yaşamalı, sürdürülebilir üretim ve tüketim  yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Yaşamımızdaki ürünler için  ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma,  bilinçli satın alma, verimli kullanma-tüketim gibi kavramlar hep gündemimizde  olmalı."

    "ALIŞVERİŞTE İHTİYAÇLARIMIZA GÖRE PLANLANMIŞ MİKTARDA ÜRÜNLER SATIN ALALIM"

     

    Görünmez atıkların günlük yaşantıda azaltılmasının önemli olduğunun  altını çizen Karaosmanoğlu, şu önerilerde bulundu:

    "Ofisimizde kullandığımız kağıtları ikinci yüzlerini tekrar kullanmak  için biriktirelim. Yazıcı kartuşlarını yeniden doldurup kullanalım, kendi kupamız  ile çay, kahve içelim. Alışverişte ihtiyaçlarımıza göre planlanmış miktarda  ürünler satın alalım. Etiketleri okuyarak, mümkünse ekoetiketli ürünleri seçelim.  Daha az ambalajlı, mümkünse büyük boyutlu ve yeniden doldurulabilir ürünleri  tercih edelim. Evimizde de tek kullanımlık ürünleri tercih etmeyelim, onaralım ve  yeniden kullanalım. Kullanmaktan vazgeçtiğimiz giysi, mobilya, kırtasiye gibi  ürünleri arkadaşlarımıza, derneklere verelim. Görünmez atıkları azaltırsak  cebimize de katkı yaparız."

     

     

     

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