Drone Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Drone Nasıl Yapılır?

Evde drone yapabilmek için öncelikle gerekli olan malzemeler elde edilmelidir. Bu malzemeler boyutlarına göre uygun olarak temin edilmelidir.

Basit Bir Drone Nasıl Yapılır?

Evde drone yapabilmek için gerekli olan malzemeler, 4 adet motor başta olmalıdır.

Drone için gerekli olan 4 adet pervane bulunmaktadır. Pervanelerin sağlam bir malzemeden yapılması önemlidir.

Öncelikle motorların ve lityum pillerin oturabileceği bir temel kalıp gerekmektedir.

Ardından motorların ve pillerin uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ağırlık merkezinin bozulmaması ve dengenin sağlanması önemlidir.

Bu nedenle pillerin merkezde ve motorların köşegenlerde olması gerekmektedir.

Drone Yapımı Malzemeleri

Basit bir drone için temel olarak 4 adet motor ve pervaneleri gerekmektedir.

Dronun dış iskeletini oluşturacak olan kalıp ve iç aksamlarını tutacak tasarımlar gerekmektedir.

Evde drone yapımı için en temel malzemeler içinde ise kumanda ve beyin görevi görecek çip gerekmektedir.

için en temel malzemeler içinde ise kumanda ve beyin görevi görecek çip gerekmektedir. Kumandadan verilen komutlar, motorlara ulaşmalı ve yön belirlenmelidir.

Drone Yapımı Nasıl Yapılır?

Karmaşık bir drone yerine basit bir drone yapmak, ilk aşama için daha iyi olacaktır. Basit bir drone için ağırlık merkezinin ayarlanması gerekmektedir.

Sonrasında pillerin ve motorların yerleştirilmesi gerekir. Bu arada motorların komutlara uyması için ara bağlantılarına ESC’ler bağlanmalıdır.

Drone ilk çalışmasında güvenliğe dikkat edilmeli ve varsa sorunlar tespit edilmelidir.

Karbon Fiber Drone Nasıl Tasarlanmalıdır?