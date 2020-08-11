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    11.08.2020 - 09:54 |

    Dünya devi 35 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bilgisayar üretimini durdurdu

    Japon kiÅŸisel bilgisayar Ã¼reticisi Toshiba son hissesini de satarak sektÃ¶rden ayrÄ±ldÄ±. 35 yÄ±ldÄ±r laptop Ã¼reten ÅŸirket bilgisayar Ã¼retimini sonlandÄ±rdÄ±.

    Dünya devi 35 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bilgisayar üretimini durdurdu

    Uzun sÃ¼redir kiÅŸisel bilgisayar Ã¼retimi pazarÄ±ndan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸirket son hisselerini de Dynabook'a sattÄ±.

    BÃ¶ylece 35 yÄ±ldÄ±r Ã¼rettiÄŸi dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarÄ± dÃ¼nyaya pazarlayan Toshiba laptop defterini kapatmÄ±ÅŸ oldu.

    Toshiba, 1985 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n ilk dizÃ¼stÃ¼ kiÅŸisel bilgisayar modeli T1100'Ã¼ piyasaya sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžirket uzun yÄ±llar dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar konusunda tercih edilen markalar arasÄ±ndaydÄ±.

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    DÃ¼nya devi 35 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bilgisayar Ã¼retimini durdurdu

    Ä°lk model T1100, dÃ¶rt kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ± ve 3,5 inÃ§lik floppy disklerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Toshiba'nÄ±n internet sitesindeki bilgilere gÃ¶re T1100, on bin adetlik satÄ±ÅŸ hedefini tutturmayÄ± baÅŸardÄ±.

    2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya genelinde 17 milyondan fazla cihaz satan Toshiba'nÄ±n rakamlarÄ± 2017'de 1.9 milyona gerilemiÅŸti. Åžirket 2015 yÄ±lÄ±ndan beri ÅŸirketlere donanÄ±m saÄŸlamaya odaklanmÄ±ÅŸ durumda.

    NTV

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