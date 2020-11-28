28.11.2020 - 11:30 |
Dünya kara deliğe yaklaştı
Galaksimizin merkezinde Sagittarius A adında, kütlesinin güneşimizden 4 milyon kat daha fazla olduğu düşünülen bir kara delik bulunuyor. Bilimciler, dünyamızın bu kara deliğe sanıldığından 2.000 ışık yılı daha yakında yer aldığını açıkladı.
Bu gelişme, gezegenimizin kara delikle çarpışma rotasında olduğu anlamına gelmiyor. Bu sonuca Samanyolu Galaksisi’ninde çok daha isabetli bir modeli çıkarılmasıyla ulaşıldı. Vera adındaki bir Japon astronomi projesi, geçtiğimiz 15 yıldır veri topluyor. Vera, Japonya’daki bütün teleskoplardan aldığı bilgileri var olan projelerdekilere ekledi ve Samanyolu Galaksisi’nin bugüne kadar çıkarılmış en isabetli haritasını oluşturdu. Kara deliğe sandığımızdan daha yakın olduğumuz sonucuna da bu sayede ulaşıldı.
Projede ayrıca Dünyanın sanıldığından daha hızlı hareket ettiği de ortaya çıktı. Eski modeller dünyanın hızının saatte 220 kilometre olduğunu söylerken, Vera ise gezegenimizin saniyede 227 kilometre hızla döndüğünü ortaya çıkardı.