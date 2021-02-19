Dünyada kalan tek Shelby Cobra 427 Snake satışa çıkıyor

Araç aslında iki adet üretilmişti ancak diğeri, yaşanan bir kazada uçurumdan Pasifik Okyanusu’na düşerek sahibinin ölümüne sebep olmuştu. Söz konusu araç, 2007 yılında 5.5 milyon dolara, 2015 yılında başka bir açık artırmada ise 5.1 milyon dolara satılmıştı.