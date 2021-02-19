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    HaberlerTeknoloji Haberleri Dünyada kalan tek Shelby Cobra 427 Snake satışa çıkıyor
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    19.02.2021 - 14:37 |

    Dünyada kalan tek Shelby Cobra 427 Snake satışa çıkıyor

    2012 yılında vefat eden ünlü otomotiv tasarımcısı, yarışçı ve girişimci Carroll Hall Shelby’nin özel koleksiyonundaki Shelby Cobra 427 Snake, Mart ayında düzenlenecek açık artırmayla satışa çıkarılacak.

    Dünyada kalan tek Shelby Cobra 427 Snake satışa çıkıyor

    Araç aslında iki adet üretilmişti ancak diğeri, yaşanan bir kazada uçurumdan Pasifik Okyanusu’na düşerek sahibinin ölümüne sebep olmuştu. Söz konusu araç, 2007 yılında 5.5 milyon dolara, 2015 yılında başka bir açık artırmada ise 5.1 milyon dolara satılmıştı.

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