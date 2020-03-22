Elektrik Nedir, Nasıl Üretilir? Elektrik Nasıl Bulundu?

Sanayiden gündelik yaşama, teknolojiden daha pek çok unsura kadar elektrik ana kaynaktır. Elektriğin olmadığı bir dünya içerisinde günümüzde yaşamın devam edebilmesi artık pek mümkün değil. Özellikle evlerde yiyecekleri sağlıklı şekilde saklayabilmek için buzdolabı elektriğe ihtiyaç duyar. Bu gibi daha pek çok önemli konu nedeniyle düzenli elektrik üretimi gerçekleşir.



Elektrik Nedir, Nasıl Üretilir?



Doğada bulunan elektrik yüklerinin birbiriyle kaynaşması neticesinde, iç içe geçmesi ve birleşmesiyle meydana gelen enerji türüne elektrik denir. Günümüzde pek çok farklı yöntem kullanılmak suretiyle elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Peki, ama elektrik nasıl üretilir? İletken bir telin manyetik alanı içerisinde hareket ettirilmesi suretiyle elektrik üretimi gerçekleşir. Elektrik akımı üretilebilmesi için elektrik jeneratörü kullanılır. Özellikle güçlü enerji üretimi esnasında etkin şekilde dönebilmesi için, büyük güç santrallerini ihtiyaç duyulur ve kullanılır.



Güç santralleri bünyesinde üretilen sıvılar buharlaşma yolu ile ısı üreten bir mekanizmaya dönüşür. Oluşan ısı ile beraber elektrik üretebilmesi için elektrik jeneratörlerinin dönmesine olanak verir. Bu işlem o kadar büyüktür ki, türbinlerin dönebilmesi için çok yüksek oranda buhar üzerinden ısı enerjisi oluşturulur. Böylece sağlıklı şekilde elektrik üretimi sağlanır ve ayrıca özel sistemler dahilinde saklama imkanı yakalanır.



Elektrik Nasıl Bulundu?



Elektriği ilk bulan kişinin tarihi kayıtlara göre Thales olduğu bilinmektedir. Thales M.Ö. 624-546 yıllarında yaptığı çalışmalarda kehribarın yünle sarıldığı zaman, yaşanan ovulma ile beraber eşyaların birbirini çektiği ve hatta kıvılcım çıkardığını gözlemlemiştir. Sir Thomas Browne ikisi elektrik kelimesini ilk kez kullanan kişidir. 1634 yılında bu kelimeyi kullanan zor Thomas Browne’dan önce, aslına bakılırsa 1600 yılında William Gilbert ilk kez electricus ismini kullanmıştır. Zaman içerisinde ise bilim ve teknoloji ile beraber elektrik gündelik yaşamın en önemli kaynakları arasına girdi.



Günümüzde ise pek çok değişik kaynak üzerinden elektrik üretimi sağlanmaktadır.



- Hidro enerji üzerinden,

- Termik kaynaklar,

- Nükleer kaynaklar,

- Yenilenebilir enerji kaynakları,



Her biri kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılan bu kaynaklar içerisinde; doğalgaz, kömür ve nükleer ile petrol en önemli enerji kaynakları arasında yer almaktadır.