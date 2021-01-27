Emeklilik fonları 2020’de de kazandırdı

2020 yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle emeklilik sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı. Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor” şeklinde konuştu. Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak BES’ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik. Yüksek fon performansımızla BES’in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik. Hem sektörün hem de ekonomimizin büyümesindeki rolümüzle gurur duyuyoruz. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyoruz” dedi.

FONLARIN ETKİSİ

Faizsiz fonlara olan ilginin sistemi yukarı taşıdığını belirten Sincek, şunları söyledi:

“OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki faizsiz fonlarının payının yüzde 62,3 olduğu görülüyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. 2020’de faizsiz fonların Pazar payı geçen yıl sonundaki %13,70’lik rakamdan %18,12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23’lük getiriye sahipken sadece faizsiz fonlar ise yüzde 35 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor, faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Katılım Emeklilik olarak yıllık üretim rakamlarımız da göz doldurdu. Katılım sigortacılığında 2020’de toplam 143 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat branşında 99 milyon lira, sağlık sigortalarında 36 milyon lira, ferdi kaza sigortalarında ise yaklaşık 8 milyon lira prim ürettik. BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayımız da 750 bini aştı, fon büyüklüğümüz yaklaşık 3,8 milyar lira oldu.”