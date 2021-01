En İyi Oyunlar: 2021'de Çıkması Beklenen En İyi Bilgisayar Oyunları

Bilgisayar oyunları her yaştan kullanıcıya hitap edebilir. Bu oyunlar interaktif bir film ya da kitaplar gibidir.



2021 Yılında Çıkması Muhtemel En İyi Bilgisayar Oyunları



Bilgisayar oyunları sanal gerçeklik temelinde, gerçek hayatta yapılamayan ya da yapmak istenen şeylerin bir derlemesi gibidir. Bir bakıma yaşadığımız hayattan çok daha farklı bir hayat şansı sunar. Diğer yandan hayatta karşılaşılan sorunları önceden tanıma ve çözme yetisi vermektedir. Yeni bilgiler öğrenmek ve yeni kültürleri tanımak için de ayrı bir yoldur.



İlk olarak bu yıl çıkacak oyunlardan biraz bahsedelim. PS5 ve Xbox Series bu yılda da yepyeni oyunlar geliştirmeye başladı. Bunun yanı sıra 2021 oyun dünyası için oldukça verimli bir sezon olabilir. 2021 yılında çıkması beklenen oyunlar;

● Far Cry 6

● Halo Infinite

● Hogwarts Legacy

● God of War: Ragnarok

● Deathloop

● Resident Evil 8: Village

● Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

● Horizon: Forbidden West

● Gotham Knights

● S.T.A.L.K.E.R. 2

● Gran Turismo 7

● Ratchet & Clank: Rift Apart

● Ghostwire: Tokyo

● Diablo IV

● Overwatch 2



2021 Yılının En İyi Oyunları

● Far Cry 6



İlk olarak 2004 yılında oyun dünyasına giriş yapan Far Cry, bu sezonda altıncı oyunu ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Yeni bir kültür ve coğrafya ile Küba'da geçecek olan oyunun senaryo anlamında diğer sezonlara göre daha etkileyici olması bekleniyor. Sadece bilgisayarlarda değil, yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.

● Hogwarts Legacy



En iyi oyunlar dendiğinde beklentileri karşılayacak bir oyun da Harry Potter dünyasından geliyor. Hayranların her zaman istediği bu şahane oyun, geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Senaryodan da anlaşılacağı gibi Harry Potter dünyasında geçen bir rol yapma oyunu olacak.

● God of War: Ragnarok



Kratos'un belki de son macerası olarak nitelendirilen bu oyun PlayStation'a özel olarak tasarlanmıştır. İlk olarak 2018 yılında ortaya çıkan ve rekor kıran bu oyun, adını tarihe yazdırmayı başarmış oyunlardan biridir. 2021’de çıkacak oyunlar listesindeki herhalde en heyecan verici oyunlardan biridir.

● Resident Evil 8: Village



Resident Evil serisi hem filmleri hem de oyunları ile bitmek bilmiyor. Filmlerinin yanı sıra oyunlarının daha çok tutulduğunu söylemek gerek. Çünkü gerilim ve korkunun oyun dünyasında vücut bulmuş hali gibidir. Daha önceden ana karakter olan Ethan Winters’ı yeniden başrolde olacağı bilinmektedir. Ayrıca bu yeni oyunun serinin eski oyunlarına göre daha fazla aksiyon ve gerilim içereceği duyurulmuştur.

● Horizon: Forbidden West



Bir efsanenin konsol yolcuğuna hoş geldiniz. PlayStation 4’te iyi bir ivme yakalamasından sonra seriye yeni bir soluk getirilmesi gerektiğine karar verildi ve ortaya Horizon: Forbidden West çıktı. Guerrilla Games tarafından yapılan oyunda ana karakterimiz Aloy’un Amerika’yı keşfetme macerası konu edilecek. PlayStation 5’in yeni nesil SSD teknolojisi ile bir araya gelen oyunun 2021 yılında çıkması bekleniyor.

● Ghostwire: Tokyo



Birbirine benzer çok oyun gördük. Fakat Ghostwire: Tokyo, tamamen paranormal olayları ele alacak. Yine Resident Evil oyununun tasarlayıcısı olan Shinji Mikami’nin yeni oyunu olan Ghostwire: Tokyo dünyayı kurtardığımız bir macera sunacak.

● Overwatch 2



Bu kez senaryo ayrıcalığına sahip olacak Overwatch 2, 2019 yılında gerçekleştirilen Blizzcon etkinliğinde duyurulmuştu. Serinin ilk oyunu o kadar talep görmemiş olsa da bu kez senaryo formatının farklı PvE unsurları barındıracak olması dikkat çekiyor.

● Diablo IV



Bir efsane yeniden hayat buluyor diyebiliriz. Milyonlarca kişinin neredeyse bağımlılık seviyesinde oynadığı Diablo 3’ün ardından 2021 yılında gelen Diablo IV, açık dünya yapısıyla oyuncuları karşılayacak. Rün kombinasyonlarından efsanevi eşyalara kadar pek çok yenilikle 2021 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.