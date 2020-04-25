Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Eşittir (=) İşareti Yapımı

Bilgisayar klavyesinin sağ tarafında numaralar ve temel matematik işlemleri için ayrılmış özel bir bölüm bulunmaktadır. Burada; toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerine ait işaretler olmasına rağmen eşittir işareti yer almamaktadır.



Bilgisayar Klavyesi ile Eşittir (=) İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesinin üst kısmında genellikle rakamlara ait bir bölüm bulunur. Bu rakamların çevresinde de kişinin ihtiyaç duyabileceği özel karakterlere yer verilir. Bu bağlamda eşittir (=) işareti “0” rakamının üzerinde yer almaktadır.



İşareti yazı dosyasına dökebilmek içinse aynı zamanda shift tuşuna da basılması gerekmektedir. Bu bağlamda, shift ve 0’a eş zamanlı basarak eşittir ifadesi elde edilebilmektedir. Shift tuşunu daha önce kullanmayanların, üzerinde yukarı bakan bir ok olan tuşları bulması gerekmektedir.