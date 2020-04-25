BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Eşittir (=) İşareti Yapımı
    ABONE OL
    25.04.2020 - 00:49 |

    Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Eşittir (=) İşareti Yapımı

    Bilgisayarda yazı yazmak, özellikle buna işe yeni başlayanlar için oldukça zor olmaktadır. Yazma esnasında kişiyi en fazla zorlayan eylemlerden biri ise özel karakterlerin yazımı olarak ifade edilmektedir. Eşittir (=) işareti de yazımı konusunda sıkıntı duyulan bir işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bilgisayar klavyesi ile eşittir nasıl yapılır? İşte, detaylar...

    Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Eşittir (=) İşareti Yapımı

    Bilgisayar klavyesinin sağ tarafında numaralar ve temel matematik işlemleri için ayrılmış özel bir bölüm bulunmaktadır. Burada; toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerine ait işaretler olmasına rağmen eşittir işareti yer almamaktadır.

    Bilgisayar Klavyesi ile Eşittir (=) İşareti Yapımı

    Bilgisayar klavyesinin üst kısmında genellikle rakamlara ait bir bölüm bulunur. Bu rakamların çevresinde de kişinin ihtiyaç duyabileceği özel karakterlere yer verilir. Bu bağlamda eşittir (=) işareti “0” rakamının üzerinde yer almaktadır.

    İşareti yazı dosyasına dökebilmek içinse aynı zamanda shift tuşuna da basılması gerekmektedir. Bu bağlamda, shift ve 0’a eş zamanlı basarak eşittir ifadesi elde edilebilmektedir. Shift tuşunu daha önce kullanmayanların, üzerinde yukarı bakan bir ok olan tuşları bulması gerekmektedir.

    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Spontane Ne Demek? TDK'ya Göre Spontaneizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Spontane Ne Demek? TDK'ya Göre Spontaneizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    İstanbul sahur ve iftar vakti | 25 Nisan İstanbul'da sahur (imsak) saat kaçta, ne zaman? İftar vakitleri...

    İstanbul sahur ve iftar vakti | 25 Nisan İstanbul'da sahur (imsak) saat kaçta, ne zaman? İftar vakitleri...

    Sıradaki Haber