Eski cihazlarınızı atmayın! Hepsini farklı şekillerde kullanabilirsiniz

Elektronik atıklar çok büyük bir sorun ve bu sorun giderek büyüyor, küresel olarak beş yıl öncesine kıyasla yüzde 21 oranında daha fazla elektronik atık üretiyoruz. Üstelik telefon gibi sürekli gelişme yaşanan sektörlerde bugün aldığınız son model cihaz, bir sene sonra eski teknoloji olarak görülüyor.

Bu yüzden yeni bir alet aldığınızda eskisiyle ne yapacağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor. Cihazlarınız çok eski olsa bile ya da çok yavaş olsa bile size farklı şekillerde fayda sağlayabilir.

ESKİ TELEFONUNUZU YA DA TABLETİNİZİ GÜVENLİK KAMERASINA DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Eski bir akıllı telefonunuz cepte taşıma için işlevselliğini kaybetse bile onu güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. Bunun için tripod ya da askı kullanabilir ya da kitapların, süslerin içine gizleyebilirsiniz. Ayrıca bu tip kullanıma uygun yazılım da yüklemeniz gerekecek ancak iOS için de Android içinde böyle yazılım çeşitleri bol bol var.

Eski tabletinizi de aynı amaçla kullanabilirsiniz. Ebadı yüzünden konumlandırması biraz daha zor olacaktır ancak yeni bir güvenlik kamerası almaktan büyük ihtimalle daha ucuza gelecektir.

ESKİ TELEFONUNUZU VE TABLETİNİZİ UZAKTAN KUMANDAYA DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Geçtiğimiz son birkaç yılda kablosuz yayın protokollerinin çeşitleri inanılmaz derecede arttı. Bunların örnekleri olarak Apple’ın Airplay’i ve Google’ın Chromecast’i örnek gösterilebilir.

Bu da eski telefonunuzun ya da tabletinizi uzaktan kumanda olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Eski cihazınızı Apple Tv ya da Chromecast kutularınızı kumanda etmek için kullanabilirsiniz. Böylece kullandığınız telefonu bu yükümlülükten kurtararak pil ömrünüzü uzatabilir ve isteyen herkesin istediği şeyi açmasını sağlayabilirsiniz.

ESKİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINIZI YAYIN KUTUSUNA DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Eski dizüstü bilgisayarınızı videolarınızı ve müziklerinizi saklamak amacıyla televizyonunuza bağlayarak aktif olarak kullandığınız bilgisayarınızda yer kazanabilir ve bilgisayarınızı değerinin çok altında satmaktan ya da atmaktan kurtulabilirsiniz. Ya da modeminiz üstünden oluşturacağınız ev içi ağınız için dosya depolama merkezine de dönüştürebilirsiniz. Hem Windows hem de macOS, ev içi ağların kurulumunu mümkün olduğu kadar kolaylaştırdığı için evdeki diğer bilgisayarlar da eski dizüstü bilgisayarınızdaki dosyaları görebilecektir.

ESKİ TELEFONUNUZU AY DA TABLETİNİZİ E-OKUYUCUYA DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Artık kullanmadığınız telefonunuzu ya da tabletinizi kitap ve günlük gazeteleri okumak gibi yeni görevlere verebilirsiniz. Hem Kindle hem Kobo markalarının Android ve iOS sürümleri mevcut olduğundan kitaplarınızı eski cihazınıza indirip buradan okuyabilirsiniz. Eski cihazınız müzik de çalabileceğinden okuduğunuz esnada istediğiniz müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Ekranların e-okuyucuya göre daha parlak olması sorununu da cihazınızı gece modunda kullanarak çözebilirsiniz.