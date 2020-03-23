Esp Nedir? Arabada Esp Sistemi Ne İşe Yarar?

Günümüz teknolojisi ile yeni araçlarda standart donanım olarak bulunan ESP sistemi, araçların güvenli şekilde seyir almasına olanak tanımaktadır. Sistemden çok bir program olarak da dile getirmek mümkün. Araçların özellikle kötü yol şartlarında olumsuz etkilenmemesi için etkin önlem alan bir program olarak öne çıkıyor. Bu program sayesinde araçlar farklı hızlarda şehir alırken güvenli seyahat fırsatı elde etmektedir.



ESP Nedir?



Araç sensörleri ve algılayıcıların bir bütün olarak işleyişine ESP denmektedir. Direksiyonun hareketinden gaz pedalına kadar pek çok farklı sistem kapsamında çalışma senkronizasyonuna sahiptir. Pedalların farklı konumlandırması açısından devreye giren sistem, özellikle zorlu hava şartlarında otomatik olarak akılcı çözüm yöntemleri sunuyor. Bu sayede araçların istenmeyen pozisyonlarda kalmasına engel teşkil etmektedir.



En önemli avantajlarından biri araçlar virajlarda hareket ederken, herhangi bir sebepten dolayı kayma yaşama durumunda EPS devreye girmektedir. Böylece aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya sebep olmasına engel olunur. Özel sensör sistemi ile saniyede 25 defa hız ve konum bilgilendirmesi yaparak, ani manevra ya da virajlarda daha güvenli yol alınmasına imkan sağlar. ESP sistemi devreye girmesi ile beraber aracın kontrolü devamlı size kalır ve güvenli şekilde dönüş yapma imkanı sağlar.



Arabada ESP Sistemi Ne İşe Yarar?



Özellikle yağmurlu havalar söz konusu olduğunda ciddi kazalar virajlarda yaşanabilmektedir. Bu tür durumlara karşı yüksek sensör hassasiyeti ile beraber güvenli yolculuk imkanı sağlayan ESP sistemi devreye girmektedir. Ani manevralar karşısında aracın yol içerisinde kalmasına ve herhangi bir kontrolsüz durumun yaşanmasına engel olmaktadır.



Belli bir yol güzergahı üzerinde ESP ayarlansa dahi manevralarda yüksek sensör hasretiyle bilgilendirme yapmaktadır. Böylece hiçbir sorun yaşanmadan ve herhangi bir kaza duruma oluşmadan güvenli biçimde yolculuk fırsatı elde edilebilmektedir. Tekerleği basınç gönderilmesi ile çalışma prensibine sahip olan bu sistem, günümüzde yeni model tüm araçlarda yer alıyor. Kullanıcılar özellikle zorlu hava koşullarında manevralı yollarda güvenliğini ön plana alma şansı elde ediyor.

Sistemin çalışma prensibi de oldukça kolay. Herhangi bir sorun yaşamadan kullanım imkanı sağlayan bu sistem, özellikle virajlarda önden kopma ya da arkadan kopma diye tabir edilen kayma eğilimlerini minimum seviyeye çeker.