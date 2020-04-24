Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Et (@) İşareti Yapımı
Özellikle mail yazılırken ya da bu gibi farklı amaçlar doğrultusunda et (@) kullanılır. Bunun için belli bir tuş kombinasyonu değerlendirilmektedir. Peki, et işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile et (@) işareti yapımı hakkında bilinmesi gerekenler.
Bilgisayardaki klavye üzerinde yer alan işaretler bakımından et (@) en fazla öne çıkan işaretlerden biridir. Başta mail oluşturmak suretiyle aynı zamanda emoji konusunda da çok fazla kullanılan bir işaret olarak öne çıkıyor.
Et İşareti Nasıl Yapılır?
Klavye üzerinde birkaç kolay tuş kombinasyonu ile beraber rahatlıkla et (@) işareti gerçekleştirmek mümkün. Bunu iki farklı yöntem üzerinden ele almak mümkün.
Q klavye adına et (@) işareti yapabilmek için Alt Gr+Q tuşuna basmak yeterlidir.
E klavye üzerinden et (@) işareti yapılmak istendiği zaman ise Alt Gr+F tuşuna basılabilir.
Görüldüğü üzere her iki klavye türü üzerinden de aynı tuş kombinasyonu ile işareti gerçekleştirmek mümkün.
Bilgisayar Klavyesi ile Et (@) İşareti Yapımı
Bilgisayar klavyesi ile beraber kolay et (@) işareti yapabilirsiniz. Bunun için Alt Gr+Q ya da Alt Gr+F tuş kombinasyonunu ele almak yeterlidir. Böylece mail ile beraber amaca uygun pek çok farklı yerde kullanmak mümkün.