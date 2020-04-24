BİST98.7970,64EURO7,560,87USD6,990,65ALTIN387,290,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Et (@) İşareti Yapımı
    ABONE OL
    24.04.2020 - 18:16 |

    Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Et (@) İşareti Yapımı

    Özellikle mail yazılırken ya da bu gibi farklı amaçlar doğrultusunda et (@) kullanılır. Bunun için belli bir tuş kombinasyonu değerlendirilmektedir. Peki, et işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile et (@) işareti yapımı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Et İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Et (@) İşareti Yapımı

    Bilgisayardaki klavye üzerinde yer alan işaretler bakımından et (@) en fazla öne çıkan işaretlerden biridir. Başta mail oluşturmak suretiyle aynı zamanda emoji konusunda da çok fazla kullanılan bir işaret olarak öne çıkıyor.

    Et İşareti Nasıl Yapılır?

    Klavye üzerinde birkaç kolay tuş kombinasyonu ile beraber rahatlıkla et (@) işareti gerçekleştirmek mümkün. Bunu iki farklı yöntem üzerinden ele almak mümkün.

    Q klavye adına et (@) işareti yapabilmek için Alt Gr+Q tuşuna basmak yeterlidir.

    E klavye üzerinden et (@) işareti yapılmak istendiği zaman ise Alt Gr+F tuşuna basılabilir.

    Görüldüğü üzere her iki klavye türü üzerinden de aynı tuş kombinasyonu ile işareti gerçekleştirmek mümkün.

    Bilgisayar Klavyesi ile Et (@) İşareti Yapımı

    Bilgisayar klavyesi ile beraber kolay et (@) işareti yapabilirsiniz. Bunun için Alt Gr+Q ya da Alt Gr+F tuş kombinasyonunu ele almak yeterlidir. Böylece mail ile beraber amaca uygun pek çok farklı yerde kullanmak mümkün.

    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Sare İsminin Anlamı Nedir? Sare Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Sare İsminin Anlamı Nedir? Sare Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Sıradaki Haber