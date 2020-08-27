Excalibur ailesinin en geniş ekranlı üyesi!

Yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları, mimarlar, tasarımcılar ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Excalibur G780, ailenin en geniş ekranlı üyesi. İnce çerçeveli ekranı, Intel 10.Nesil işlemcisi, güçlü ekran kartı seçenekleri ve soğutma çözümü teknolojisiyle ön plana çıkan G780, yüksek performans arayan kullanıcılara yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor.



Peformansta sınırlara veda ediliyor: Mobil tasarımı ile oyun ve performans dünyasına yeni bir deneyim sunmayı hedefleyen Excalibur G780; 17” 300 NIT ve 144Hz ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi, RGB Klavyesi, 8mm’lik ince çerçevesi, en güncel NVIDIA RTX ekran kartları ile kullanıcılara yüksek ekran deneyimi sunuyor. Farklı kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara göre zengin konfigürasyon seçenekleri bulunan yeni Excalibur G780, oyun ve performans dünyasında benzersiz deneyim vadediyor.



Geniş ve güçlü ekran deneyimi: Tasarım, grafik, oyun, eğitim performansını dizüstü bilgisayarında deneyimlemek için tasarlanan Excalibur G780, 17” ekranı ve 8mm’lik ince çerçevesiyle kullanıcılara güçlü bir performans sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, 300 NIT parlaklık sunan G780, NVIDIA’nın Turing ihtiyaca göre ekran kartı opsiyonları sunuyor. 3 farklı ekran kartı ile NVIDIA’nın Turing mimarisinden GTX ve RTX ekran kartlarını seçebilir, 6GB’a kadar artan harici ekran kartı belleği ile performans avantajı elde edeceksiniz.

Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde %40 daha net ve akıcı görüntüler elde ederken, "Deep Learning Super Sampling" ve “Advanced Shading” teknolojisi ile de her detaya hakim olma avantajı sunar.



Soğutma sistemi ve bağlantı hızı: Çizim programlarını kullanırken veya rekabet oyunları oynarken işlemcinin, ekran kartının ve tüm sistemin serin kalması bilgisayarın performansı için önemlidir. Bilgisayarınızın etkili bir soğutma çözümü sistemi sunduğundan emin olmalısınız. Excalibur G780’in güçlü fanı ve akıllı turbo soğutma sistemi ile oyun ve bilgisayar performansınızı yüksek seviyede tutabilirsiniz



Intel en yeni lanse ettiği WIFI 6 kablosuz bağlantı teknolojisi ile kablolara bağlı kalmadan her yerde çalışmaya ve oynamaya kesintisiz devam edebileceğiniz G780, bir önceki nesile göre yaklaşık %25’e varan daha geniş kapsama alanı ve daha hızlı çözümler sunuyor.



Excalibur G780 bilgisayarı, www.casper.com.tr sitesinde dilediğiniz gibi konfigüre ederek, bilgisayarınızı ihtiyaçlarınıza göre tasarlayabilirsiniz.

Excalibur G780 Teknik Özellikleri:



İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5, i7 / 4 - 6 çekirdek

Grafik: NVDIA GeForce RTX - GTX

Ekran: 16.6” FHD IPS, 144 Hz, 3 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı

Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye

Bellek: MAX 2933 MHz

Kamera: 1 MP HD, 720P kamera

Ölçü: 385 x 261 x 25,95 mm

Ağırlık: 2.5 kg

Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör