Exxen üyeliği nasıl iptal edilir? İşte Exxen üyelik-abonelik iptali ile ilgili ayrıntılar...

Exxen üyelik iptali detayları merak ediliyor. Exxen, yeni dijital platformalar arasında yerini aldı. Exxen'de diziler, belgeseller ve programlar olmak üzere çeşitli yapımlar yer alıyor. Exxen üyeliğini iptal etmek isteyenler ise üyelik iptali ile ilgili ayrıntıları araştırılıyorlar. Peki Exxen üyeliği nasıl iptal edilir?

EXXEN ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Exxen sitesine girdikten sonra sağ üst tarafta yer alan profil sekmesine tıklamanız gerekiyor. Devamında "HESAP VE AYARLAR" butonuna tıklıyorsunuz. "Abonelik bilgilerim" kısmından yer alan "ABONELİK DURUMU" yerinden aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMADA PROFİL SİLME

Cep telefonunuzda Exxen uygulaması var ise profil silme yapılabilir. Exxen mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ alt tarafta yer alan "HESABIM" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra ise sağ üst tarafta yer alan üç noktaya tıklayınız ve "Profilimi SİL" sekmesi ekranınıza çıkacaktır. Devamında ise abonelik şifrenizi girmeniz gerekiyor.