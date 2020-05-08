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    HaberlerTeknoloji Haberleri Facebook Fotoğraf Boyutları - Kapak Fotoğrafı, Gönderi, Sosyal Medya Paylaşım Boyutları
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    08.05.2020 - 23:04 |

    Facebook Fotoğraf Boyutları - Kapak Fotoğrafı, Gönderi, Sosyal Medya Paylaşım Boyutları

    Sosyal ağlar kişilerin birbirleri ile aktif olarak iletişimde olmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlardaki hesapların aktif olması için görsellerin boyutlarına da dikkat edilmelidir. Sosyal medyaların en çok kullanılanı ise Facebook olmaktadır. Peki Facebook fotoğraf boyutları - Kapak fotoğrafı, gönderi, sosyal medya paylaşım boyutları nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Facebook Fotoğraf Boyutları - Kapak Fotoğrafı, Gönderi, Sosyal Medya Paylaşım Boyutları

    Günümüzün en çok kullanılan sosyal ağlardan birisi de Facebook'tur. Bu sosyal medyalarda birçok paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan paylaşımların görsel boyutları da dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

    Facebook Fotoğraf Boyutları?

    Günümüzde kullanılan birçok sosyal medya ağları bulunmaktadır. Tüm sosyal medya ağlarının kullanıldığı görsel boyutlar birbirinden farklıdır. Facebook ise en çok tercih edilen sosyal paylaşım ağıdır. Facebook üzerinden paylaşılacak fotoğrafların paylaşılabilmesi için belirli bir boyuta sahip olması gerekmektedir. Facebook fotoğraf boyutları profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, paylaşılan resim ve etkinlik kapak fotoğrafı olarak değişiklik göstermektedir. Her birinin fotoğraf boyutları birbirinden farklıdır.

    Facebook Kapak Fotoğrafı, Gönderi, Sosyal Medya Paylaşım Boyutları

    Facebook üzerinden yapılacak paylaşımlar, resimler, kapak ve profil resimlerin netliği görsel boyutların bilinmesi ile uygulanabilir. Bu sebeple sosyal medya paylaşım boyutları dikkat edilmesi gereken bir konudur. Facebook sosyal ağının ise kapak fotoğrafı, gönderi ve paylaşım boyutları belirlenmiştir. Bu boyutlar şunlardır:

    Facebook profil fotoğraf boyutu: 180*180 piksel
    Facebook kapak fotoğrafı boyutu: 828*315 piksel
    Facebook Gönderi görsel boyutu: 1200*630
    Facebook Etkinlik kapak fotoğrafı: 1920*1080 piksel

     

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