Ford, 4. nesil kendini kullanabilen arabaların önceliği hijyen

Bundan önceki üç nesildeki test araçları Ford’un Fusion modelinin sedan versiyonu temel alınmıştı.

Bu son modelde Ford, LiDAR sensörlerini 360 derece görüntü üstünden hareket edebilen daha yüksek çözünürlüklü yeni bir sisteme geçti. Ford, bu sistemin araca yakın sabit ve hareketli nesneleri daha iyi tespit edebildiğini söylüyor.

Escape Hybrid’in kendini kullanma teknolojisi, geliştirilmiş yüksek voltajlı bataryaları ve batarya soğutma sistemi sayesinde kendini kullanma sistemine daha iyi destek olurken aracın tükettiği yakıt miktarını da azaltıyor.

Ayrıca sensör temizleme teknolojisi sayesinde sensörlerin de tozdan, yağmurdan, kardan ve buzdan en az miktarda etkilenmesi hedefleniyor. Sensörlerin civarına yerleştirilen püskürtme yuvaları, eski modellere nazaran temizleme solüsyonlarını daha yüksek basınçla fırlatacak. LiDAR sensörlerin ayrıca yeni geliştirilmiş gizli, destekli hava temizleme sistemleri de bulunacak.

Ford firması, 2018 yılında 2023 yılına kadar otonom araçlara 4 milyar dolarlık yatırım yapmış olmayı hedeflediklerini beyan etmişti ve açıkladıkları gelişmeler de bu konudaki ciddiyetlerinin göstergesi niteliğinde. Firma, 2018 yılında işlevsiz şekilde duran Michigan Merkez Garı ve etrafındaki binaları satın almıştı ve o günden bu yana da bölgede ek yatırımlar yapmaya devam ediyor. Firma iki ay önce de Bosh ve Bedrock firmalarıyla yaptıkları ortaklıkla ürettikleri otomatik valeli otoparkı duyurmuştu.