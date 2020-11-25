Ford COVID-19 aşırları için

Bilindiği üzere normal aşılar 2-8 derece ısı seviyelerinde saklanabiliyor ancak COVID-19 aşısının *94 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Firmadan yapılan açıklamada aşıyı gönüllü olarak yaptırmak isteyenlerin mümkün olduğu kadar hızlı ulaşabilmesi için böyle bir uygulama yapıldığı açıklandı. Ultra soğutucu ünitelerin yıl sonuna kadar firmaya ulaşması bekleniyor. Otomobil üreticilerinin fabrikaları, çalışma ortamlarında insanların birbirine yakın mesafelerde bulunmasından dolayı salgının ilk günlerinde virüsün yayılma hızını büyük ölçüde artırmışlardı.