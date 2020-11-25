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    HaberlerTeknoloji Haberleri Ford COVID-19 aşırları için
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    25.11.2020 - 12:30 |

    Ford COVID-19 aşırları için

    Ford, Pfizer’in bulduğu COVID-19 aşısını muhafaza edebilmek için bir düzine ultra soğutucu dondurucu ünite aldı. Ünlü otomobil üreticisinin amacı, aşı ABD’de ulusal dağıtıma geçtiğinde çalışanlarına mümkün olan en hızlı şekilde aşıları ulaştırabilmek.

    Ford COVID-19 aşırları için

    Bilindiği üzere normal aşılar 2-8 derece ısı seviyelerinde saklanabiliyor ancak COVID-19 aşısının *94 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Firmadan yapılan açıklamada aşıyı gönüllü olarak yaptırmak isteyenlerin mümkün olduğu kadar hızlı ulaşabilmesi için böyle bir uygulama yapıldığı açıklandı. Ultra soğutucu ünitelerin yıl sonuna kadar firmaya ulaşması bekleniyor. Otomobil üreticilerinin fabrikaları, çalışma ortamlarında insanların birbirine yakın mesafelerde bulunmasından dolayı salgının ilk günlerinde virüsün yayılma hızını büyük ölçüde artırmışlardı.

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