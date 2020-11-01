Ford Transit modelleri için geri sayım!

Elektrikli Transit, Ford’un 2022 yılına kadar elektrikli taşıtlar üretmek için yaptığı 11.5 milyar dolarlık yatırımın bir ürünü. Firma bu modelle ticari kullanıcıların gözdesi olmak istiyor.

Firmanın elektrikli ticari taşıt girişimi, gelecekteki büyüme planlarının da bir parçası. Firmanın CEO’su Jim Farley, sektördeki en önemli iki modellerinin Transit ve F-150 olduğunu söylüyor.

Farley’nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ford firması olarak çalışmaya değer veririz ve yeni elektrikli taşıtlarımız, inanılmaz yetenekleri, eşsiz dijital servisleri ve kablosuz iletişim özellikleriyle bizim için çok önemli olan ticari kullanıcılarımızın üreticiliklerini artırıp daha az zamanda daha fazla iş halletmelerini sağlayacağız. Firma olarak tamamen elektrikli ticari van ve pikap taşıtların büyük kâr getireceğini düşünüyoruz ve bu alanda en iyi araçları sunmayı hedefliyoruz.

Elektrikli Transit modeli, firmanın üçüncü çeyrekteki kazançlarının beyanı sırasında ilan edildi.