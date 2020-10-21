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    21.10.2020 - 13:09 |

    Gama İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Ɣ) Gama İşareti Yapımı

    Klavyeler bilgi girmek ve bilgisayara komut vermek amacıyla kullanılan bilgisayar parçalarından birisidir. Alfabe, fonksiyon tuşları ve yön tuşları gibi pek çok tuş takımı bulunmaktadır. Fakat bazı tuşlar klavye üzerinde bulunmaz. Bunlardan birisi de game işaretidir. Peki, Gama işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile (ɣ) gama işareti yapımını sizlere detaylıca derledik.

    Gama İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Ɣ) Gama İşareti Yapımı

    Bilgisayar klavyesi üzerinde bulunmayan bazı semboller ve simgeleri kısa yollar veya başka yöntemler ile oluşturmak mümkündür.

    Game İşareti Nasıl Yapılır?

    Game sembolünü oluşturabilmenin iki farklı yolu bulunur. Klavye üzerinde Game sembolünü oluşturamadıysanız karakter eşlem tablosu bölümü kullanılmalıdır. Bu nedenle bilgisayar üzerinden karakter eşlem tablosunu açmanız gerekmektedir. Bunun için bilgisayarın arama bölümüne karakter eşlem yazıp karakter eşlem seçeneğini tıklamalısınız.

    Daha sonra karşınıza çıkan karakter eşlem tablosunda yazı tipi bölümü Arial seçip gelişmiş görünüm kutucuğunu işaretlemeniz gerekir. Univode'a git bölümüne bir kod girilmelidir. Game sembolünü oluşturacak olan kod ise 0263 kodudur. Bu kod girilerek Enter tuşuna basmanız gerekir. Daha sonra game sembolünü seçip kopyalayıp istediğiniz bölüme yapıştırabilirsiniz.

    Kopyala işlemi CTRL tuşuna basılı tutup aynı anda C tuşuna basmanız gerekir. Yapıştırmak için ise CTRL tuşuna basılı tutup V tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde karakter eşlem tablosu yardımı ile istediğiniz yere game sembolünü oluşturabilirsiniz. Klavye üzerinden yapamadıysanız bilgisayarın tarayıcısına game sembolü yazarak çıkan sembolü yine kopyala yapıştır yardımı ile de oluşturmanız mümkündür.

     

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