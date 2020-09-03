Google Akademik Nedir, Ne İçin Kullanılır? Google Akademik Servisini Etkili Kullanmanın Yolları

Google Akademik, dünyada ünlü arama motoru olan Google'ın özellikle eğitim hayatı olan ve araştırma yapan kullanıcılarının en çok tercih ettiği hizmetlerin başında gelmektedir. Google akademik sayesinde dünyanın dört bir yanından araştırmacılar birçok akademik makaleyi inceleme, araştırma ve okuma fırsatı bulurlar.

Google Akademik Nedir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Scholar'ı Kasım 2004'te hizmete aldı. Sadece akademik makaleler konusunda arama yapmanızı sağlayan bir tür arama motoru olan Google Akademik, konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir. Bir makalenin atıf sayısını öğrenmek için Scopus ve Web of Science'da kullanıcıların üye olmaları gerekmektedir. Google Scholar bu hizmeti ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Google Akademik Nasıl kullanılır?

Günümüzde yaygın olan Google akademik araştırmacı kullanıcı deneyimi üst seviyede olan ve kolay kullanılan bir sitedir. Sitede üst kısımda yer almakta olan arama çubuğuna araştırılmak istenen konu yazılır ve arama yapılır. Ardından bu konu hakkında pek çok sayıda bulgu ortaya çıkar. Özellikle öğrencilere tez yazımı sürecinde büyük bir fayda sağlayan Google Akademik bu bakımdan çok önemlidir. Ayrıca alıntılama özelliği olması da dikkat çekicidir. Araştırma yaparken konunun aratılmasının sonrasında alıntılama kısmına tıklanabilir ve ilgili konudaki makalede en fazla ne kadar atıf yapıldığını ve yayınları gösterir.

Google Akademik Avantajları Nelerdir?

Google akademik birçok öğrenci ve öğretmene detaylı ve rahat araştırma imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte Google araştırmacıları yeni yayınlanan yayınlardan haberdar etmektedir. Eğer

Google Akademik’te alert özelliği açık ise yeni makaleler kullanıcılara gelmektedir. Yani eğer kişi bir konuda araştırma yapıyor ise ilgili konudaki gelişmeleri, yeni yayınları takip etmek için uyarı oluşturulabilir. Son olarak Google hesabı olan kişiler istediği yayınları Google kitaplığına kaydedebilmektedir.