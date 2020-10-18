Google Asistan, seçmenlerin işine yarayacak bir özelliği devreye soktu

Google Arama Motoruna “yakınımdaki sandıklar” yazılması sonucunda bir araç belirecek ve seçmenin kayıtlı adresini girmesinin üzerine oy verebileceği sandıkları gösterecek. Benzer anlama gelen bütün aramalarda bu araç çalışacak.

Aynı durum Asistan özelliğini kullanan cihazlarda da geçerli. “Hey Google, nerede oy vereceğim?” komutuyla birlikte Asistan devreye girecek ve seçmenin o anki konumuna göre oy verebileceği yerleri kendisine gösterecek.

Özelliğin Haritalar uygulamasındaki biraz daha değişik ancak yine de işe yarayacak. Haritalar uygulamasının içinde “nerede oy vereceğim” komutuyla yapılacak arama, seçmenin oy kullanabileceği yerleri tarayıcı sayfasında kendisine gösterecek. Konumun seçilmesinden sonra ise Haritalar uygulamasına geri dönüş yapacak ve yol tarifini çıkaracak.