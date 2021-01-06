Google çalışanları ilk kez sendika kurdu

Google’ın yazılım mühendislerinden Dylan Baker, “Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İlk kez olarak bir teknoloji devinin çalışanları sendikalaşıyor. Temsilcilerimizi seçeceğiz, kararlarımızı demokratik şekilde alacağız, ücret eşitsizliği ve tartışmalı hükümet sözleşmeleri gibi konularla mücadele edeceğiz,” dedi.

Sendikanın şu anda 200 civarı üyesi bulunuyor. Alphabet’in bünyesindeki ve taşeron sözleşmeyle iş yaptığı çalışan sayısı ise 130 binden fazla.

Dünyanın en değerli firmalarından biri olan Google’ın, geçen yıllar içinde bünyesine kattığı firmalarla birlikte piyasa değerinin 1 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.